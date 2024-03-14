ملياردير أسترالي يحيي حلم الإبحار على متن سفينة «تيتانيك 2»

لأكثر من عقد من الزمن، كان الملياردير الأسترالي كلايف بالمر القوة الدافعة وراء خطط بناء "تيتانيك 2"، وهي نسخة طبق الأصل عن السفينة المنكوبة التي غرقت في عام 1912، وعلى متنها أكثر من 2200 شخص.

وعندها نجا حوالي 700 شخص فقط، ودخلت التاريخ باعتبارها الرحلة الكارثية الأكبر في العالم، والمحفز لفكرة ملياردير مهتم بالرحلات البحرية وحرق الأموال، وفقا لسي إن إن.

أعلن بالمر عن خططه لأول مرة حول "تيتانيك 2" في عام 2012، ومجددًا في عام 2018.

وبعد ست سنوات، أعاد إطلاق المشروع الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عُقد بدار الأوبرا، في سيدني، على خلفية ميناء المدينة الشهير.

ومجددًا يُطرح سؤال: لماذا؟

وقال بالمر لوسائل الإعلام المحلية بأمانة صريحة كرجل يكسب ما يقرب من نصف مليار دولار من عائدات التعدين سنويا إن "القيام برحلة التايتانيك أكثر متعة بكثير من الجلوس في المنزل، وتعداد أموالي".

تحوي النسخة المتماثلة من سفينة الرحلات البحرية المنكوبة على درج كبير، وفقًا للخطط التي شوهدت في الرسوم المتحركة.

عندما تحدّث عن حلمه لأول مرة بشأن بناء نسخة أكثر حيوية من سفينة "تايتانيك" قبل أكثر من عقد من الزمن، تمثّل الرأي السائد بأنّ بالمر كان ثريًا وغريب الأطوار بشكل كبير للقيام بذلك.

لكن الرياح عاكست تحقيق حلمه مع تفشي جائحة فيروس كورونا، فتمّ تعليق المشروع الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات، مع إغلاق الموانئ، وإعادة تقييم الركاب لرغبتهم بالمخاطرة بسبب الحجر الصحي في البحر.

وكان بالمر، رئيس شركة "بلو ستار لاين" المسؤولة عن مشروع "تيتانيك"، يُعنى بقضايا أخرى على جدول أعماله.

في السنوات الأخيرة، رفع دعاوى عدة قضائية ضد حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية.

وادعى على حكومة ولاية أستراليا الغربية بسبب قرارها إغلاق حدودها أثناء الجائحة. وخسر أمام المحكمة العليا عندما سعى للحصول على تعويضات بمليارات الدولارات من حكومة الولاية ذاتها بسبب قرارها منع حصوله على تعويض عن مشروع الحديد الخام.

واتجه راهنًا إلى محكمة دولية، يطالب عبرها بتعويضات تبلغ قيمتها 200 مليار دولار تقريبًا من الحكومة الفيدرالية.

ثم هناك محاولاته لتولي منصب سياسي، باعتباره مؤسس حزب أستراليا المتحدة، المسجل في عام 2018، وتشمل سياساته ميثاق الحقوق الأسترالي، وحظر عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وفرض تلقي اللقاحات.

ومعلوم أنه أنفق ملايين الدولارات على الإعلانات مقابل عائد انتخابي ضئيل للغاية، وتم إلغاء تسجيل الحزب في عام 2022.

الآن انتهت الجائحة، وعادت السفن السياحية تمخر عباب البحار مجددًا، فرأى بالمر أنّ الوقت صار مناسبًا لإعادة إحياء حلمه في "تيتانيك".

وأفاد بالمر في بيان، أنه "يسعدنا جدًا الإعلان أنه بعد تأخيرات عالمية غير متوقعة، قمنا بإعادة التواصل مع الشركاء حتى يصبح حلم تيتانيك 2 واقعًا. فلتبدأ المغامرة".

وتم البحث عن العروض، مع العمل على تأكيد العثور على من يبني السفينة بحلول نهاية العام، لبدء العمل في الربع الأول من عام 2025.

وفي الوقت الراهن، يتوقع بالمر أن يكون مقر مقدمي العروض الفائزين في أوروبا. وقال للصحفيين إنه لا يعتقد أن المعايير الصينية ترتقي إلى مستوى المهمة.

عند إعادة الإطلاق، قام فريقه بتوزيع مقطع فيديو مدته ثماني دقائق كان قد صُور قبل سنوات، يُظهر تصميم السفينة وكيف ستبدو كل غرفة، مع الممثلين الذين يرتدون أزياء تعكس تلك الحقبة.

وقال متحدث باسم الشركة إنه سيتم تشجيع الركاب على ارتداء ملابس تعود إلى القرن العشرين، لكن هذا ليس إلزاميا.

ويبلغ طول السفينة ذاتها 269 مترًا (833 قدمًا) وعرضها 32.2 مترًا (105 أقدام)، أي مساحة عرضها أكبر قليلاً من السفينة الأصلية. ستبلغ السعة 2345 راكبًا موزعين على تسع طبقات و835 كابينة، نصف عددها تقريبًا سيُحجز لركاب الدرجة الأولى.

سيتناول ركاب الدرجة الثالثة اليخنة على أنواعها في صالات طعام مشتركة مجهزة بطاولات طويلة، كما كانت الحال على متن القارب الأصلي، رغم أن متحدثًا باسم بالمر قال إن وجبات طعام أخرى ستكون متاحة أيضًا لأولئك الذين يريدون تجربة أقل أصالة.

بعد مرور أكثر من قرن على غرق سفينة "تايتانيك"، لا يزال الباحثون والمؤرخون يشعرون بالافتنان بقصتها.

ألهمت هذه المأساة فيلم "تيتانيك" للمخرج جيمس كاميرون الحائز على جائزة الأوسكار في عام 1997، من بطولة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت، وأذهلت المستكشفين الهواة الذين ينجذبون إلى الحطام.

ويريد بالمر استنساخ سفينة "تايتانيك" من دون أن تسطّر مغامرتها نهاية مأساوية، كما يريد السلام العالمي.







