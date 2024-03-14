ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي لربع نهائي كونكاكاف (فيديو)

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواني لويس سواريز، فريقهما إنتر ميامي الأمريكي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال كونكاكاف بالانتصار 3-1 في إياب ثمن النهائي على ناشفيل، بعدما كان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 2-2.

وعاد ميسي وسواريز إلى التشكيل الأساسي في إياب ثمن النهائي الذي أقيم مساء الأربعاء في معقل إنتر ميامي، وسجل وصنع كل منهما هدفًا، بعد حصولهما على راحة في مواجهة الدوري أمام مونتريال.

افتتح سواريز التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 8 بعد تمريرة من ميسي، الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 40 قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 49، ليحل محله الفنلندي روبرت تايلور.

وخلال 260 مباراة خاضاها سويًا، صنع ميسي 40 هدفًا لسواريز.

أما هدف إنتر ميامي الثالث فسجله روبرت تايلور في الدقيقة 63 بعد تمريرة من سواريز، فيما أحرز هدف ناشفيل الوحيد سام سوريدج في الدقيقة 93.

وبانتصاره إيابًا وانتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 2-2، تأهل إنتر ميامي لربع نهائي دوري أبطال كونكاكاف، وسيلتقي الفائز من مواجهة ثمن النهائي التي تجمع مونتيري المكسيكي وسينسيناتي الأمريكي.

وبهدفه هذا، رفع ميسي عدد أهدافه هذا العام مع إنتر ميامي إلى 5 في 5 مباريات بينما سجل سواريز 4 أهداف في 6 لقاءات.

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