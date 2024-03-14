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«غربلة» داخل منتخب المغرب.. استبعاد 9 نجوم وعودة سفيان رحيمي

3/14/2024 5:24:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، قائمة أسود الأطلس، التي تستعد لخوض مواجهتي أنغولا وموريتانيا الوديتين، خلال فترة التوقف، مارس الجاري.

وشهدت قائمة منتخب المغرب تواجد إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، بشكل رسمي، كما شهدت الإطاحة بـ 9 نجوم كبار شاركوا في بطولة كأس العالم قطر 2022، وكأس الأمم الإفريقية الأخيرة، سواء بسبب الإصابة أو رؤية فنية، وهم رومان سايس، ويونس عبد الحميد، ونصير مزراوي، وإسماعيل الصيباري، وأمين حارث، وسليم أملاح، وعبد الصمد الزلزولي، وسفيان بوفال، وطارق تيسودالي.

وعاد لقائمة منتخب المغرب نجم نادي العين سفيان رحيمي، بعد تألقه اللافت مع فريقه، وكذلك أشرف داري الذي غاب عن قائمة أسود الأطلس منذ نهائيات كأس العالم 2022.

وجاءت قائمة منتخب المغرب، كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بنعبيد.

الدفاع: نايف أكرد - عبد الكبير عبقار - أشرف داري - شادي رياض - أشرف حكيمي - محمد الشيبي - يحيى عطية الله - يوسف الخديم.

الوسط: سفيان أمرابط - أسامة العزوزي - إبراهيم دياز - بلال الخنوس - أمير ريتشاردسون - عز الدين أوناحي.

الهجوم: حكيم زياش - إلياس أخوماش - أيوب الكعبي - يوسف النصيري - سفيان رحيمي - أمين عدلي - إلياس بن صغير.

ويبدأ منتخب المغرب معسكره 18 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهتي أنغولا وموريتانيا وديًا، يومي 22 و26 مارس، بمدينة أكادير.

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