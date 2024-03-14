بعد تحقيقها محليًا.. كيليان مبابي يستهدف الصدارة الأوروبية

انفرد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بصدارة هدافي بطولة كأس فرنسا لهذا الموسم، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى نيس، في المباراة التي انتهت بفوز البي أس جي 1/3، ليتأهل العملاق الباريسي إلى الدور قبل النهائي.

ورفع مبابي رصيده إلى 7 أهداف، يعتلي بها صدارة هدافي بطولة كأس فرنسا، بعدما فك الشراكة مع 3 لاعبين، هم جيوفري دوربان (تشاتورو)، وكيليان كوريدور (روديز) ومحمد بن فرج (ديجون)، المتساويين في الرصيد نفسه بـ 6 أهداف.

وكان مبابي أحرز "هاتريك" أمام ريفيل، وهدفين أمام أورليان، وهدف واحد أمام بريست، في الأدوار السابقة من بطولة كأس فرنسا.

وفي نفس الوقت، يتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 21 هدفًا، وفي دوري أبطال أوروبا سجل مبابي 6 أهداف، ويفصله هدفان فقط عن صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم، وهي الخطوة التي يستهدفها النجم الفرنسي خلال المباريات المقبلة.

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