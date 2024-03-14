البنوك الوطنية تكافئ مساهميها بتوزيعات نقدية ناهزت 32 مليار درهم عن 2023 بنمو 75%

كافأت البنوك الوطنية المدرجة في أسواق المال المحلية مساهميها بتوزيعات أرباح سخيّة عن العام 2023، في مؤشر على قوة ملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية، ما يجعلها الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، ناهز إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للبنوك الوطنية نحو 32 مليار درهم موزعة على 11 بنكاً مدرجاً في سوقي أبوظبي ودبي الماليين وذلك عن العام 2023، مقارنة بتوزيعات لنحو 12 بنكاً بلغت قيمتها 18.35 مليار درهم في العام 2022، بزيادة بنسبة 75%.

واستحوذت 7 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي التوزيعات النقدية بما نسبته 50.1% أو ما قيمته 15.95 مليار درهم، بينما وصل نصيب 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي ما نسبته 49.8% من التوزيعات الإجمالية بقيمة 15.86 مليار درهم.

-أبوظبي الأول.

استحوذ بنك "أبوظبي الأول" على النصيب الأكبر من إجمالي التوزيعات النقدية بعدما أقرت جمعيته العمومية توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% بواقع 0.71 درهم للسهم، وبإجمالي 7.8 مليار درهم عن 2023، وهي أعلى توزيعات للأرباح النقدية منذ عام 2020، وسط نمو زخم أعمال البنك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأدائه الاستثنائي، وإمكاناته القوية لمواصلة تحقيق النمو خلال السنوات المقبلة.

-الإمارات دبي الوطني.

وجاء الإمارات دبي الوطني ثانياً بعد موافقة الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.2 درهم لكل سهم عادي، بقيمة إجمالية 7.579 مليار درهم، وذلك بعد أن حقق البنك قفزة بنسبة 65% في صافي أرباحه لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023 بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

-أبوظبي التجاري.

وصادقت الجمعية العمومية لبنك "أبوظبي التجاري" على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نقدية بمبلغ 56 فلسا لكل سهم، ما يعادل إجمالي توزيعات بمبلغ 4.099 مليار درهم، وبما يمثل 50% من صافي الأرباح، وذلك بعد أن سجّل البنك صافي أرباح بقيمة 8.206 مليار درهم عن العام 2023.

-بنك المشرق.

أقرت الجمعية العمومية لـ "بنك المشرق" المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشان توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 18.5 درهم لكل سهم بواقع 185% من رأس المال المدفوع وبقيمة إجمالية قدرها 3.71 مليار درهم عن العام الماضي، وذلك بعد أن حقق البنك نمواً قويا في صافي الأرباح العام الماضي بزيادة كبيرة بنسبة 130%، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.

-دبي الإسلامي.

دفع الأداء القوي لبنك "دبي الإسلامي" الجمعية العمومية لإقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.25 مليار درهم، حيث شهد العام الماضي نموا قويا في الربحية مع ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 43% ليصل إلى 20 مليار درهم، مما أدى إلى تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق لصافي أرباح البنك، مع وصوله لأكثر من 7 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 26%.

-أبوظبي الإسلامي.

واعتمدت الجمعية العمومية لمصرف "أبوظبي الإسلامي" توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.595 مليار درهم، بواقع 71 فلساً للسهم عن 2023، مقارنة بـ 49 فلساً للسهم في عام 2022، ما يمثّل 49% من إجمالي صافي أرباح المصرف العام الماضي، بعد أن حقق عائداً على حقوق المساهمين بلغ 27.1%، ما يشير إلى أدائه القوي عبر قطاعات أعماله الأساسية، مدعوماً بقوة ومرونة الاقتصاد المحلي، إلى جانب التزامه بالمبادرات التحويلية.

-دبي التجاري.

صادقت الجمعية العمومية لبنك "دبي التجاري" على أرباح نقدية بنسبة 50% وبإجمالي 1.324 مليار درهم من الأربـاح لعام 2023، أي ما يعادل 44.3% من رأس مال البنك، ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 31.8%، وذلك بعد أن حقق البنك أرباحاً صافية قياسية هي الأعلى على الإطلاق مع نمو بنسبة 45.2% لتصل إلى 2.65 مليار عن العام الماضي.

-رأس الخيمة الوطني.

أوصي مجلس إدارة "بنك رأس الخيمة الوطني" الجمعية العمومية التي ستعقد في 18 مارس الجاري بمقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 31 فلساً للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 623.56 مليون درهم، وذلك بعد أن حقق البنك نمواً في صافي الأرباح، بنسبة 54.6% إلى 1.8 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعة بنمو قوي على جانبي الميزانية العمومية.

-الشارقة الإسلامي.

أقرت الجمعية العمومية السنوية لمصرف الشارقة الإسلامي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 323.5 مليون درهم، وذلك بعدما حقق البنك أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 851.5 مليون درهم بما يعكس الأداء القوي في جميع أوجه أعمال المصرف.

-أم القيوين الوطني.

أقرت الجمعية العمومية لبنك "أم القيوين الوطني" مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15% من رأس المال المدفوع وبإجمالي 300 مليون درهم عن العام 2023، بعد ارتفاع أرباح البنك السنوية إلى 502.6 مليون درهم في العام الماضي وهو أعلى بنسبة 38% من أرباح 2022 البالغة 364.52 مليون درهم.

-الفجيرة الوطني.

وافقت الجمعية العمومية لبنك الفجيرة الوطني على توزيع أرباح بنسبة 15% من رأس المال المدفوع منها أرباح نقدية بنسبة 10% بما يعادل 212 مليون درهم وأسهم منحة بنسبة 5% توازي 106 ملايين درهم، وذلك بعدما زادت الأرباح الصافية بنسبة 113% إلى 725.1 مليون درهم في العام الماضي، وذلك بفضل المستوى العالي من المرونة في أعمال البنك الرئيسية والنمو الانتقائي للأعمال وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة والمحفظة الاستثمارية الفعالة وإدارة الهامش الفعالة.









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