مساهمو «أدنوك للحفر» يقرون توزيع 1.3 مليار عن النصف الثاني

أعلنت شركة أدنوك للحفر حصولها على موافقة المساهمين على كافة البنود الواردة ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك توزيع أرباحها النقدية النهائية الجاذبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية نهائية عن النصف الثاني من عام 2023 بقيمة 358 مليون دولار (1.31مليار درهم، بمعدل 8.22 فلوس للسهم)، وبذلك يرتفع إجمالي الأرباح النقدية الموزّعة للعام إلى 717 مليون دولار (2.63 مليار درهم، بمعدل 16.45 فلساً للسهم)، أي بزيادة بنسبة 5% على أساس سنوي مقارنة بأرباح عام 2022. وسيتم دفع توزيعات الأرباح في 3 أبريل 2024 لجميع المساهمين المسجلين كما في 21 مارس 2024.

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»: «حققنا خلال عام 2023 تقدماً ملحوظاً على صعيد أهدافنا الاستراتيجية وواصلنا دعم عملائنا في تحقيق أهدافهم. وقد ساهم أداؤنا المتميّز في مجال الصحة والسلامة والبيئة في تحقيق نتائج قياسية في عام 2023. ويعكس أداء شركتنا الجهود الاستثنائية التي تبذلها كوادرنا البشرية الموهوبة ذات المهارات العالية وتفانيها في العمل ضمن بيئة قائمة على التنوّع. وإنني أعرب عن خالص شكري وتقديري لما يُظهره كلّ موظف من التزام بتحقيق أعلى مستويات الأداء».

وأضاف: «سيكون 2024 عاماً بارزاً بالنسبة لشركة»أدنوك للحفر«، حيث سيحصل قطاع خدمات الحفر المتكاملة في الشركة على دعم ملحوظ من»Enersol«، شراكتنا الاستراتيجية مع»ألفا ظبي«القابضة، والتي ستسهم في تعزيز جهودنا الرامية إلى تحقيق النمو والكفاءة والقيمة من خلال تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي والرقمنة وحلول التكنولوجيا المتقدمة. وسنواصل هذا العام توسّعنا أكثر فأكثر على مستوى المنطقة، معوّلين بذلك على نجاحنا في دخول سوق المملكة الأردنية الهاشمية خلال العام الماضي. فلطالما كانت طموحاتنا لا محدودة في»أدنوك للحفر«وإننا نثق تماماً بأنّ العام 2024 هو العام الذي سنواصل من خلاله تحقيق تلك الطموحات».

الأرباح النقدية النهائية لعام 2023

وتواصل «أدنوك للحفر» تأكيد التزامها بسياسة توزيع أرباح تصاعدية، بما يعكس التدفقات النقدية القوية في ظلّ توقّع نمو الأرباح السنوية الموزّعة بنسبة لا تقلّ عن 5% سنوياً على أساس توزيعات الأرباح لكلّ سهم خلال السنوات الأربع المقبلة (2024 – 2026).

وتتوقّع الشركة أن يبلغ إجمالي عدد الحفارات التي تملكها 142 حفارة بحلول نهاية عام 2024، بما في ذلك الحفارات الأربع الجديدة المتاحة للإيجار بغرض التملّك. كما تتوقع أن تتراوح إيراداتها الإجمالية بين 3.60 – 3.80 مليارات دولار وأرباحها الإجمالية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 1.70 – 1.90 مليار دولار، مع هامش يتراوح بين 48% - 50%، وأرباح صافية تتراوح بين 1.05 – 1.25 مليار دولار مع هامش يتراوح بين 30% - 33%. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع «أدنوك للحفر» أن تتراوح قيمة النفقات الرأسمالية بين 0.75 – 0.95 مليار دولار، مع الإبقاء على نسبة الرافعة المالية «صافي الدين/ الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء» دون الضعف في عام 2024، باستثناء عمليات الدمج والاستحواذ الأساسية.

تتلخّص توجيهات شركة «أدنوك للحفر» في المدى المتوسط على الشكل التالي:

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تراوُح معدل النمو السنوي المركّب للإيرادات بين 12% - 16% بالاستناد إلى معدلات العام 2023

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الإبقاء على هامش 50% تقريباً في ما يتعلق بالأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مع تخطي هامش الحفر لنسبة 50% وتراوُح هامش معدات وخدمات حقول النفط بين 22% - 26% في المدى المتوسط

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هدف رافعة مالية حذر في المدى الطويل يصل إلى ضعف صافي الدين/ الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، باستثناء عمليات الدمج والاستحواذ الأساسية

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صافي رأس المال المتداول كنسبة مئوية من الإيرادات المستهدفة بنسبة 12% تقريباً

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النفقات الرأسمالية المرتبطة بأعمال الصيانة ما بعد عام 2024 بقيمة 200 - 250 مليون دولار سنوياً





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