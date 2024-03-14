هل مريض الكلى مبطون؟

يقول السائل:

المبطون شهيد، فهل يدخل هذا المعنى في المصاب بمرض الكلى؟ وجزاكم الله خيراً

الجواب، وبالله التوفيق:

ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الشُّهَداءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، والمَبْطُونُ، والغَرِقُ، وصاحِبُ الهَدْمِ، والشَّهِيدُ في سَبيلِ اللَّهِ)، أخرجه البخاري (2829 )، ومسلم (1914).

قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (13/ 62): (وأما المبطون فهو صاحب داء البطن وهو الإسهال، قال القاضي: وقيل: هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن وقيل: هو الذي تشتكي بطنه. وقيل هو الذي يموت بداء بطنه مطلقاً).

فكل أدواء البطن التي تكون سبباً للموت فإنها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: «المبطون»، لا سيما التي يكون الموت فيها محققاً عاجلاً.

وعن عبدالله بن يسار قال: «كنتُ جالساً وسُلَيْمانُ بنُ صُرَدٍ وخالدُ بنُ عُرفُطَةَ، فذَكَروا أنَّ رجلًا توُفِّيَ ماتَ ببطنِهِ، فإذا هُما يشتَهيانِ أن يَكونا شُهَداءَ جَنازتِهِ، فقالَ أحدُهُما للآخرِ: ألم يقُلْ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّم: «مَن يقتلْهُ بطنُهُ، فلن يُعَذَّبَ في قبرِهِ»، فقالَ الآخرُ: بلَى». (رواه النسائي في سننه، وصحح إسناده ابن حجر).

وفي هذا الحديثِ بيانٌ لفضْلِ مَن ماتَ بداءِ البطْنِ؛ فإنَّه يُؤمَّنُ مِن عذابِ القبْرِ.

وفي الحديث أيضاً: فضيلةٌ لِمَن ماتَ مَبطونًا، وفيه: أنَّ الأمراضَ والأسقامَ التي يُصابُ بها في الدُّنيا تُخفِّفُ مِن العذابِ في الآخِرَةِ.

فالخلاصة أن من مات بسبب مرض الكلى فيُرجى له الشهادة في سبيل الله.

هذه الفتاوى بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي