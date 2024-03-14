5.5 مليارات أرباح موانئ دبي العالمية في 2023



أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد المحدودة) عن نتائج مالية مرنة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفعت العائدات بنسبة 6.6% على أساس معلّن لتبلغ 18.25 مليار دولار ( 67 مليار درهم )، كما ارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9% لتبلغ 5.108 مليارات دولار (18.75 مليار درهم)، مع هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 28%. وانخفضت الأرباح للعام بنسبة 17.7% لتصل إلى 1.514 مليون دولار (5.56 مليارات درهم)، ويرجع الانخفاض ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

وارتفعت العائدات مدعومة بنتائج الأحواض الجافة العالمية (+0.4 مليار دولار) ومزايا التوحيد لعام كامل من الاستحواذ على شركة «إمبريال لوجستيكس» (Imperial Logistics) (+0.9 مليار دولار) مع نمو على أساس المقارنة المثلية مدفوعاً بشكل أساسي من أعمال الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية.

وزادت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9% لتصل إلى 5.108 مليارات دولار.

وارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9% وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 28% خلال العام، فيما بلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية 28.9%.

السيولة النقدية

وزادت السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية بنسبة 2.9% لتصل إلى 4.579 مليارات دولار في عام 2023 (4.451 مليارات دولار في عام 2022).

وزادت نسبة المديونية (صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) على أساس ما قبل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 إلى 3.5 أضعاف (السنة المالية 2022: 2.7 ضعف) بسبب ارتفاع الدين الصافي. وعلى أساس ما بعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16، يبلغ صافي نسبة المديونية 3.8 أضعاف (السنة المالية 2022: 3 أضعاف).

وقال بيان للمجموعة: تظل السياسة المالية لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) دون تغيير لإدارة الميزانية العمومية بأقل من 4 أضعاف صافي الديون إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (ما قبل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16) وللحفاظ على تصنيف استثماري قوي.

استثمار انتقائي

وتم استثمار المصاريف الرأسمالية التي بلغت 2.112 مليار دولار (مقارنة بـ 1.715 مليار دولار في النصف الأول لعام 2022) عبر المحفظة الحالية.

وبلغت ميزانية المصاريف الرأسمالية لعام 2024 نحو ملياري دولار وسيتم استثمارها بشكل رئيسي في جبل علي (دولة الإمارات)، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، وداكار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو) وجدة (المملكة العربية السعودية).

وركّزت مجموعة موانئ دبي العالمية على زيادة الإيرادات وبناء علاقات قوية طويلة الأمد مع أصحاب البضائع وتقدم محفظة الخدمات اللوجستية المحسّنة إمكانات ذات قيمة مضافة في الأسواق والقطاعات سريعة النمو.

تهدف مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إلى تقديم حلول سلسلة التوريد لأصحاب البضائع عبر الاستفادة من بنيتها التحتية الأفضل في الصناعة.

وتتمتع المجموعة بقدرة ومكانة جيدة للاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول المخصصة في صناعة الخدمات اللوجستية.

وتلتزم المجموعة بعملية تحول الطاقة وتحقيق صافي انبعاثات صفرية تماشياً مع مبادرة دولة الإمارات 2050 وإزالة الكربون بنسبة 13% ضمن النطاق 1 والنطاق 2 الخاصين بانبعاثات الكربون. كما تلتزم باستثمار أكثر من 500 مليون دولار لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ولا يزال لدى مجموعة موانئ دبي العالمية تفاؤلاً بشأن أداء القطاع على المدى المتوسط والطويل للتجارة العالمية، مع التركيز على تقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع من أجل دفع الإيرادات المستدامة.‏

نتائج مستقرة

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يسعدنا أن نعلن عن أن النتائج كانت مستقرة، مع زيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9% لتبلغ 5.1 مليارات دولار. ويعتبر هذا الإنجاز جديراً بالملاحظة على نحو خاص بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي فرضها تدهور المشهد الجيوسياسي وظروف الاقتصاد الكلي المليئة بالتحديات. وقد كان لتركيزنا الاستراتيجي على الشحنات ذات هامش الربح المرتفع، وحلول سلاسل التوريد المتكاملة، والتحسين المستمر لعامل التكلفة، دور محوري في تحقيق هذه النتائج. ولم تثبت هذه الإستراتيجية فعاليتها خلال هذه أوقات صعبة فحسب، بل إنها تضع أيضاً أساساً قوياً لنمو المجموعة وعوائدها المستدامة على المدى الطويل».

وتابع: «لقد أظهرت أعمال الخدمات اللوجستية للمجموعة المرونة في هذا المشهد الاقتصادي الصعب، مما أدى إلى جذب عدد متزايد من أصحاب البضائع إلى منصتنا. وتؤكد الآراء الإيجابية حول منتجاتنا المتكاملة على قيمة حلولنا المُخصصة، مما يمكّن أصحاب البضائع من القيام بأعمالهم التجارية بشكل أكثر كفاءة. كما تمكننا الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات ذات النمو المرتفع من تقديم حلول ذات قيمة مضافة، ونواصل التزامنا بتعزيز منصتنا اللوجستية. ويشمل ذلك الالتزام معالجة أوجه القصور في سلاسل التوريد وتحسين الربط في الممرات التجارية الحيوية لتقديم خدمات أفضل لأصحاب البضائع».

وأردف: «بشكل عام، حققنا أداءً ثابتًا في عام 2023، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين في بداية عام 2024 مع أزمة البحر الأحمر المستمرة، واصلت محفظتنا أدائها المرن. لا تزال التوقعات غير مؤكدة بسبب البيئة الجيوسياسية والاقتصادية المليئة بالتحديات. ومع ذلك، نتوقع أن تحافظ محفظتنا الاستثمارية على أداء قوي، ونحافظ على نظرتنا إيجابية بشأن أساسيات القطاع على المدى المتوسط والطويل وقدرة مجموعة موانئ دبي العالمية على تحقيق عوائد مستدامة بشكل مستمر».

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