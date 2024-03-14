«جمجمة» مبابي تدفعه لمقاضاة مطعم «كباب»

رفع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، دعوى قضائية ضد صاحب مطعم مشويات في مارسيليا، يدعى محمد هيني.

وبحسب شبكة "ESPN"، رفع مبابي دعوى قضائية ضد مالك المطعم، لاستخدامه اسم مبابي في وصف إحدى شطائره.

وأشارت الشبكة إلى أن هيني وصف ساندوتش "الكباب" الخاص به، بأنه مصنوع من خبز مستدير مثل جمجمة مبابي.

وأوضحت الشبكة أن هيني، أحد مشجعي مارسيليا وله 1.8 مليون متابع على منصة إنستغرام، استقبل خطابًا رسميًا، من دلفين فيرهايدن محامي مبابي، نيابة عن الشركة التي أسسها مبابي للتعامل مع جميع الأمور الخاصة بحقوق الصور.

وتطالب الرسالة هيني بإزالة اسم مبابي من قائمته خلال 8 أيام قبل تقديم الخطاب إلى المحكمة، لاستخدام اسمه دون موافقته لأغراض تجارية.

ووجه صاحب المطعم رسالة إلى مبابي، عبر حسابه بـ“إنستغرام"، قائلاً له: "ألا تخجل؟ ليس لديك أي شيء آخر لتفعله؟ مقاضاتي بسبب شيء تافه للغاية؟ إنه أمر لا يصدق، لا أستطيع أن أصدق ذلك!".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز