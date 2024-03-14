بعد واقعة الطرد أمام الهلال.. تصرف متهور جديد من عبد الرزاق حمد الله (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تصرفًا متهورًا جديدًا من المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، بعد خروجه مطرودًا من مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، أول أمس الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وخسر اتحاد جدة على أرضه ووسط جماهيره أمام الهلال، بهدفين دون رد، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليودع البطولة بالهزيمة في مجموع المباراتين 0/4.
وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، طرد عبد الرزاق حمدالله، بعد مشادة قوية مع علي البليهي مدافع الهلال.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو من المباراة أثناء توجه حمد الله للممر المؤدي إلى غرف الملابس، حيث ظهر غاضبًا إلى حدٍ كبير، ما دفع جماهير الهلال لاستفزازه، وألقى أحد مشجعي الهلال الوشاح الخاص بالنادي على حمدالله أثناء خروجه، فقام الأخير بدهسه ثم ألقائه في الهواء.
وكان الاتحاد تعرض للهزيمة الخامسة على التوالي أمام الهلال خلال الموسم الحالي، بواقع مباراة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية)، ومباراتين في الدوري السعودي، ومثلهما في دوري أبطال آسيا.
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