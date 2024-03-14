بعد واقعة الطرد أمام الهلال.. تصرف متهور جديد من عبد الرزاق حمد الله (فيديو)

كشف مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تصرفًا متهورًا جديدًا من المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، بعد خروجه مطرودًا من مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، أول أمس الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وخسر اتحاد جدة على أرضه ووسط جماهيره أمام الهلال، بهدفين دون رد، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليودع البطولة بالهزيمة في مجموع المباراتين 0/4.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، طرد عبد الرزاق حمدالله، بعد مشادة قوية مع علي البليهي مدافع الهلال.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو من المباراة أثناء توجه حمد الله للممر المؤدي إلى غرف الملابس، حيث ظهر غاضبًا إلى حدٍ كبير، ما دفع جماهير الهلال لاستفزازه، وألقى أحد مشجعي الهلال الوشاح الخاص بالنادي على حمدالله أثناء خروجه، فقام الأخير بدهسه ثم ألقائه في الهواء.

وكان الاتحاد تعرض للهزيمة الخامسة على التوالي أمام الهلال خلال الموسم الحالي، بواقع مباراة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية)، ومباراتين في الدوري السعودي، ومثلهما في دوري أبطال آسيا.

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