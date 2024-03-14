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الصرف الصحي يغرم باريس مليار ونصف دولار قبل انطلاق الأولمبياد

3/14/2024 5:24:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعرب منظمو أولمبياد باريس عن ثقتهم في أن التحسينات بنوعية المياه في نهر السين، ستكون كافية لإقامة منافسات السباحة في المياه المفتوحة هناك، كما هو مقرر في غضون 4 أشهر.

وقال مارك جيوم، محافظ منطقة العاصمة الفرنسية، أمس الأربعاء، إنه تم إنفاق 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) بالفعل على تحسين نوعية المياه، بعد شكاوى السباحين من مياه الصرف الصحي المحتملة في النهر، خلال التجارب التي جرت هناك.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة بشكل مستمر في فيضان القنوات، ما أدى لدخول مياه الصرف الصحي للنهر وتركيز البكتيريا.

وكشف جيوم أنه تم إنشاء أحواض تجميع ومضخات منذ ذلك الحين لمحاولة منع حدوث ذلك قدر الإمكان، مضيفًا أنه يمكن توقع هذه الكمية من الأمطار في باريس من 4 إلى 5 مرات فقط في السنة.

وأضاف أنه إذا لزم الأمر، فسيتعين تأجيل مسابقات المياه المفتوحة والترايثلون لمدة يوم أو يومين، لكن هذا غير مرجح إلى حد كبير.

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