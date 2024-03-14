الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء دور المجموعات

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/2023، ويشهد هذا الدور تواجد ثلاثة فرق إسبانية، هي ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/2023

بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي، برشلونة، أرسنال، بوروسيا دورتموند، أتليتكو مدريد.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/2023

تقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023، بالإضافة إلى قرعة نصف النهائي والنهائي، غدًا الجمعة 15 مارس 2024، حيث تنطلق في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات، وتحدد القرعة طريق البطولة حتى المباراة النهائية، وكذلك الفريق صاحب الأرض في النهائي.

مواعيد مباريات ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ذهاب ربع النهائي: 9/10 أبريل 2024

عودة ربع النهائي: 16/17 أبريل 2024

ذهاب نصف النهائي: 30 أبريل / 1 مايو 2024

عودة نصف النهائي: 7/8 مايو 2024

وتقام المباراة النهائية يوم 1 يونيو، على ملعب ويمبلي.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا

لن يكون هناك أي تحفظات لمواجهة فرق من نفس البلد، لذلك يمكن لكل فريق أن يواجه أي فريق من بلده، وأي فريق كان معه في دور المجموعات، وستقام قرعة ربع النهائي أولاً، والفريق الذي سيتم اختياره أولاً سيلعب مباراة الذهاب على ملعبه.

بالنسبة لقرعة نصف النهائي، سيتم سحب أربع كرات "الفائز في ربع النهائي الأول" حتى "الفائز في ربع النهائي الرابع" ثم سيتم الاختيار بينهم، الكرات الأولى والثانية التي سيتم سحبها، ستحدد مواجهة نصف النهائي الأولى، وتحديد الفريق صاحب الملعب في مباراة الذهاب.

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