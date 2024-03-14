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بكين تتهم واشنطن باتباع منطق «قطّاع الطرق» في مشروع قانونها بشأن تيك توك

3/14/2024 5:24:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اتهمت بكين اليوم الخميس واشنطن باتّباع "منطق قطّاع الطرق" بعدما أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة، ووعدت الصين بأنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح شركاتها في الخارج.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين لدى سؤاله عن مشروع القرار الأميركي "حين يرى شخص ما شيئًا جيدًا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع طرق بالتأكيد".

وأضاف وانغ "يضع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية". بدوره، أشار ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إلى أن الصين "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم".


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