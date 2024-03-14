الأرصاد تحذر رياح نشطة مثيرة للغبار تزيد سرعتها عن 50 كلم في الساعة

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية هبوب رياح نشطة مثيرة للغبار قدتزيد سرعتها عن 50 كم/ساعة، تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع فرصة لامطار متفرقة تكون رعدية أحياناً وارتفاعا الأمواج البحرية لاكثر من 6 قدم.

وكانت توقعت

ان يسود لنهار اليوم الخميس، طقس دافئ وغائم جزئيا إلى غائم، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار على المناطق المكشوف .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة

وغائما والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 27 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 13 درجة مئوية.