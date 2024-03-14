فجرا : الاحتلال يشن حملات دهم وتفتيش في محافظات الضفة والقدس وسط مواجهات مع المواطنين

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /محافظات /PNN / شنت قوات الاحتلال الاسرائبلي فجر اليوم حملات دهم وتفتيش في محافظات الضفة والقدس وسط مواجهات مع المواطنين.

وفي هذا الاطار اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينة نابلس ومخيمي العين وعسكر القديم.

واكدت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، خرجت من حاجز عورتا، واقتحمت الجهة الشرقية من المدينة، وتوجهت إلى الجبل الشمالي ومن ثم إلى مخيم العين بالمدينة، كما اقتحمت حي الحيطان بالبلدة القديمة، حيث اندلعت مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

واكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء وشوارع في المدينة، في وقت دفعت قوات الاحتلال فيه بتعزيزات عسكرية أخرى من جهة جاحز دير شرب غرب المدينة.

وأشارت إلى أن قوة أخرى ترافقها جرافة عسكرية من جيش الاحتلال ايم عسكر القديم شرق المدينة، وإلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والصوتي.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مواطنا من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد يوسف عطوان (26 عاما)، بعد ان داهمت منزل ذويه في البلدة.

وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، شابين من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

واكدت مصادر محلية في البلدة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين محمد ربيع، امين سر حركة فتح، وحسن قريع، عقب اقتحام منزليهما وتفتيشهما والبعث بمحتوياتها.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال أطلقت خلالها الغاز السام المسيل للدموع بكثافة.