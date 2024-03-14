فجرا : الاحتلال يشن حملات دهم وتفتيش في محافظات الضفة والقدس وسط مواجهات مع المواطنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /محافظات /PNN / شنت قوات الاحتلال الاسرائبلي فجر اليوم حملات دهم وتفتيش في محافظات الضفة والقدس وسط مواجهات مع المواطنين.
وفي هذا الاطار اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينة نابلس ومخيمي العين وعسكر القديم.
واكدت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، خرجت من حاجز عورتا، واقتحمت الجهة الشرقية من المدينة، وتوجهت إلى الجبل الشمالي ومن ثم إلى مخيم العين بالمدينة، كما اقتحمت حي الحيطان بالبلدة القديمة، حيث اندلعت مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.
واكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء وشوارع في المدينة، في وقت دفعت قوات الاحتلال فيه بتعزيزات عسكرية أخرى من جهة جاحز دير شرب غرب المدينة.
وأشارت إلى أن قوة أخرى ترافقها جرافة عسكرية من جيش الاحتلال ايم عسكر القديم شرق المدينة، وإلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والصوتي.
وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مواطنا من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد يوسف عطوان (26 عاما)، بعد ان داهمت منزل ذويه في البلدة.
وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، شابين من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.
واكدت مصادر محلية في البلدة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين محمد ربيع، امين سر حركة فتح، وحسن قريع، عقب اقتحام منزليهما وتفتيشهما والبعث بمحتوياتها.
وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال أطلقت خلالها الغاز السام المسيل للدموع بكثافة.
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