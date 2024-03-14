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الطقس: أجواء ربيعية معتدلة

3/14/2024 5:11:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس،
غائمًا جزئيًا إلى صافٍ وربيعيًا ولطيفًا ومعتدلًا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح غربية الى
شمالية غربية
معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع
طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح
شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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