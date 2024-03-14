إصابة شقيقين جراء اعتداء الاحتلال عليهما في اللبن الشرقية

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أصيب، فجر اليوم الخميس، شقيقان جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهما خلال حملة مداهمات في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية
للوكالة الرسمية، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على الشقيقين سامح ويزن ضراغمة بعد اقتحام منزلهما، وجرى نقلهما لمستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت.
وكانت قوة إسرائلية خاصة، قد تسللت إلى القرية بمركبة مدنية تبعتها قوة عسكرية
من جهة مدينة سلفيت والمدخل الشمالي للقرية.
وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في القرية وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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