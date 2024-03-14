إصابة شقيقين جراء اعتداء الاحتلال عليهما في اللبن الشرقية

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- أصيب، فجر اليوم الخميس، شقيقان جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهما خلال حملة مداهمات في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.



وأفادت مصادر محلية

للوكالة الرسمية، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على الشقيقين سامح ويزن ضراغمة بعد اقتحام منزلهما، وجرى نقلهما لمستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت.



وكانت قوة إسرائلية خاصة، قد تسللت إلى القرية بمركبة مدنية تبعتها قوة عسكرية

من جهة مدينة سلفيت والمدخل الشمالي للقرية.



وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في القرية وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.