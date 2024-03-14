160 يوماً وجريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة مستمرة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 160 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 88 شهيدا و135 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى31341 شهيداً والإصابات إلى 73134 منذ بدء العدوان

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وانسحبت دبابات الاحتلال من محيط مدينة حمد شمالي غربي خان يونس بعد بقاءها لنحو عشرة أيام.

وكشف انسحاب الدبابات باتجاه بلدة القرارة عن دمار كبير في المدينة ومحيطها.

وانتشل مواطنون جثامين 24 شهيدا من مناطق متفرقة في خان يونس منذ صباح اليوم.



رفح



وشن طيران الاحتلال اربع غارات على رفح خلال 24 ساعة الماضية.

وشملت الغارات مركز لتوزيع المساعدات استشهد فيه خمسة مواطنين واصيب العشرات بينهم شهيد و22 مصاب من العاملين في الاونروا.

وقصفت طائرات الاحتلال سيارتين ما ادى لاستشهاد اربعة فلسطينيين فيما لم تؤد الغارة الخامسة التي استهدفت ارض زراعية قرب الحدود إلى وقوع اصابات٠



وسط القطاع



وفي مخيم البريج عادت طائرات الاحتلال لقصف منزل في المخيم ما ادى لارتقاء سبعة شهداء واصابات بعد ساعات من غارة على منزل عوض أدت لاستشهاد ثمانية مواطنين.

واصيب عدد من المواطنين في استهداف منزل لعائلة ابو سيف في مخيم النصيرات.



غزة والشمال



واستشهد ستة مواطنين واصيب أكثر من سبعين في استهداف مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

ووصل 21 شهيدا إلى مجمع الشفاء الطبي خلال 24 ساعة إثر غارات إسرائيلية متفرقة على مدينة غزة. .

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل لعائلة الطيابي شارع يافا قرب مدينة جباليا شمالي قطاع غزة ما ادى لاستشهاد مواطن واصابة اخرين.