إدارة بايدن تعتزم فرض عقوبات على موقعين استيطانيين

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- توقع ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن تفرض إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات جديدة على موقعين استيطانيين غير قانونيين في الضفة الغربية، يُستخدمان قاعدة لهجمات المستوطنين الإسرائيليين "المتطرفين" ضد الفلسطينيين، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن موقع "إكسيوس".

ونقل "إكسيوس" في تقرير له، بوقت متأخر من أمس الأربعاء، عن مسؤول أمريكي قوله إن العقوبات، المتوقع فرضها اليوم الخميس، تبعث رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تستهدف الأفراد فحسب، بل تستهدف أيضًا الكيانات المتورطة في تقديم الدعمين اللوجستي والمالي للهجمات ضد الفلسطينيين.

وأفاد المسؤولون الثلاثة للموقع بأنه سيجري أيضًا فرض عقوبات جديدة على 3 مستوطنين إسرائيليين.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق على تقرير "إكسيوس".

والشهر الماضي، فرضت إدارة بايدن عقوبات على 4 إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في عنف المستوطنين بالضفة الغربية؛ ما يشير إلى استياء الولايات المتحدة المتزايد من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت إدارة بايدن الشهر الماضي إن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات بالضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي؛ ما يشير إلى العودة إلى السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة بشأن هذه القضية، والتي تراجعت عنها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتكثف إسرائيل مداهماتها على الضفة الغربية منذ اندلاع أحدث حرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتظهر سجلات الأمم المتحدة أن 358 شخصًا على الأقل استشهدوا في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ربعهم من الأطفال، فيما تجاوز عدد الشهداء في غزة 31 ألفًا منذ ذلك الحين.