ضد تجويع غزة.. مسيرة تضامنية بمكناس المغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
الرباط/PNN- شارك مئات المغاربة بمدينة مكناس شمالي البلاد في مسيرة تضامنية مع غزة، مطالبين بوقف التجويع الذي يتعرض له سكان القطاع.
وذكر مراسل الأناضول، أن المحتجين رددوا شعارات خلال المسيرة التي جرت في وقت متأخر الأربعاء، تطالب بوقف تجويع ساكنة غزة، وتوقيف الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأدان المشاركون في المسيرة التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" (غير حكومية)، ما وصفوه بعجز المجتمع الدولي بتوقيف الحرب بغزة، وعدم قدرته على الضغط على إسرائيل.
وانطلقت المسيرة من أمام ساحة كاميران ، تجاه حمرية وسط المدينة.
وقرع المحتجون طبولا وأوانٍ معدنية فارغة، للتذكير بالمجاعة في غزة.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة“الإبادة الجماعية”، للمرة الأولى منذ تأسيسها.
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