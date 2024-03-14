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ضد تجويع غزة.. مسيرة تضامنية بمكناس المغربية

3/14/2024 5:11:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرباط/PNN- شارك مئات المغاربة بمدينة مكناس شمالي البلاد في مسيرة تضامنية مع غزة، مطالبين بوقف التجويع الذي يتعرض له سكان القطاع.

وذكر مراسل الأناضول، أن المحتجين رددوا شعارات خلال المسيرة التي جرت في وقت متأخر الأربعاء، تطالب بوقف تجويع ساكنة غزة، وتوقيف الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأدان المشاركون في المسيرة التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" (غير حكومية)، ما وصفوه بعجز المجتمع الدولي بتوقيف الحرب بغزة، وعدم قدرته على الضغط على إسرائيل.

وانطلقت المسيرة من أمام ساحة كاميران ، تجاه حمرية وسط المدينة.

وقرع المحتجون طبولا وأوانٍ معدنية فارغة، للتذكير بالمجاعة في غزة.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة“الإبادة الجماعية”، للمرة الأولى منذ تأسيسها.

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