جنوب أفريقيا تعتزم اعتقال مواطنيها الملتحقين بالجيش الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) كيب تاون/PNN- أعلنت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور، أن مواطنيها مزدوجي الجنسية الذين يثبت التحاقهم بجيش الاحتلال "الإسرائيلي" سيتم اعتقالهم عند عودتهم إلى البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقتها باندور أمس الأربعاء، خلال مشاركتها في فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني أقامها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت الوزيرة "أصدرتُ إعلانا يحذر مواطني جنوب أفريقيا الذين يقاتلون إلى جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية، نحن على استعداد لاعتقالكم عند عودتكم إلى بلدكم".

وسبق أن أعلنت وزارة العلاقات الدولية والتعاون عن إمكانية تجريد مواطني جنوب أفريقيا من جنسيتهم إذا شاركوا في حرب لا تدعمها بلادهم.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأعلنت المحكمة الدولية رفضها مطالب الاحتلال بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزامها بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا بالبنية التحتية.