أربع بوابات خلال أقل من 24 ساعة: الاحتلال ينصب بوابتين حديديتين في شارع حوارة الرئيسي جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوابتين حديديتين في شارع حوارة الرئيسي جنوب نابلس،ليصبح العدد الإجمالي لهذه البوابات التي تم نصبها في المنطقة ذاتها أربع، منذ يوم أمس.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال نصبت في ساعات الصباح بوابتين حديديتين قبل دوار سلمان الفارسي، في المنطقة الشمالية لحوارة، واحدة

للداخل إلى حوارة، والثانية للخارج.

يُذكر أن قوات الاحتلال، نصبت يوم أمس الأربعاء، بوابتين أيضا بعد دوار سلمان الفارسي في الشارع ذاته، ليصبح هناك أربع بوابات حديدية على مسافة أمتار قليلة بينها.