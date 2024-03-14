الإحصاء: ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة الشهر الماضي بنسبة 27%

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر شباط الماضي سجل ارتفاعا حادا نسبته 8.20%، نتيجة لاستمرار العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي، مقارنة بشهر كانون الثاني 2024.

وأوضح "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر شباط الماضي مقارنة بالشهر السابق، سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 27.25% في قطاع غزة، و0.66% في القدس، و0.02% في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن أسعار السلع الأساسية في القطاع شهدت ارتفاعاً حاداً، كما انخفضت القوة الشرائية للمواطنين بتراكم مقداره 53% خلال خمسة أشهر من العدوان، فيما سجل شهر شباط 2024 انخفاضا مقداره 21% في القوة الشرائية مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة ارتفاعا بنسبة 183.76%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 149.12%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 89.12%، وأسعار البيض بنسبة 86.05%، وأسعار الوقود الصلب بنسبة 57.89%، وأسعار الخبز بنسبة 50.99%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 36.89%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 36.03%، وأسعار الذرة بنسبة 33.66%، وأسعار أغذية الأطفال بنسبة 33.33%، وأسعار سلع الرعاية الشخصية بنسبة 23.15%، وأسعار القهوة بنسبة 21.33%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 15.94%، و"البنزين" بنسبة 12.93%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 15.19%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 12.39%، وأسعار الأدوية بنسبة 10.61%، وأسعار منتجات التنظيف والصيانة بنسبة 10.58%، وأسعار المياه المعدنية بنسبة 10.26%، وأسعار الغاز بنسبة 3.92%، وأسعار السميد بنسبة 3.81%، وأسعار الخضروات المعلبة بنسبة 2.38%، والسجائر المستوردة ارتفاعا بنسبة 235.89%.

كما ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط، دخان مانشستر مصري 115 شيقلا/علبة 20 سيجارة، ودخان رويال مصري 169 شيقلا/ علبة 20 سيجارة، وسمك بوري 100 شيقل/كغم، وسكر أبيض 47 شيقلا/كغم، ومربى فراولة 14 شيقلا/علبة 700غم، والطحينية 50 شيقل/علبة 900 غم، والخميرة 35 شيقلا/باكيت 450 غم، والبصل الناشف 37 شيقلا/كغم، والبيض 100 شيقل/2كغم، والخبز 10 شواقل/ربطة 3كغم، والفحم 30 شيقلا/كغم، ولحم الغنم 142 شيقلا/كغم، ولحم العجل 128 شيقلا/كغم. مع الإشارة إلى أن الدجاج الطازج مفقود تماماً من أسواق قطاع غزة، وبندورة بيوت بلاستيكية 7 شيقل/كغم، والكوسا 15 شيقلا/كغم، والباذنجان 14 شيقلا/كغم، والبازيلاء الخضراء 30 شيقلا/كغم، والفلفل الحار 29 شيقلا/كغم، والزهرة والملفوف 12 شيقلا/كغم لكل منهما، والجزر 11 شيقلا/كغم، والبصل الاخضر 28 شيقلا/كغم، والقرع 40 شيقلا/كغم، وحبوب سيريلاك للأطفال 42 شيقلا/علبة 400 غم، وحفاظات الأطفال 187 شيقلا/44 قطعة، ورق تواليت 82 شيقلا/32 لفة، والقهوة 273 شيقلا/كغم، والبنزين 138.33 شيقل/لتر، والسولار33.33 شيقل/لتر، وزيت ذرة 95 شيقلا/3لتر، والبرتقال والليمون 15 شيقلا/كغم لكل منهما، والتفاح 28 شيقلا/كغم، والفراولة 42 شيقلا/كغم، والمياه المعدنية 3.5 شيقل/1.5لتر، واسطوانة الغاز 88 شيقلا/12كغم، والسميد 15 شيقلا/كغم، وفاصولياء معلبة 6 شواقل/570 غم.

أما في القدس، سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعا لتبلغ بالمتوسط، الملح 3 شيقل/كغم، وبندورة عناقيد حب كبير 12 شيقلا/كغم، والكوسا 14 شيقلا/كغم، والباذنجان 10 شواقل/كغم، والبازيلاء الخضراء 25 شيقلا/كغم، والبرتقال والموز 4 شواقل/كغم لكل منهما، والتفاح 12 شيقلا/كغم، والرمان 9 شيقل/كغم، والكيوي 25 شيقلا/كغم، والبطاطا 9 شواقل/كغم، وبنزين "95" 7.60 شيقل/لتر، وسولار 7.22 شيقل/لتر.

وفي الضفةـ سجلت أسعار الفواكه الطازجة ارتفاعا بنسبة 3.19%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 2.70%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 2.85%، و"البنزين" بنسبة 1.03%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.02%.

كما ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط، البرتقال والموز 4 شواقل/كغم لكل منهما، الكيوي 13 شيقلا/كغم، والرمان 6 شواقل/كغم، والسكر 5 شواقل/كغم، والبنزين "95" 6.99 شيقل/لتر، والسولار 6.49 شيقل/لتر، ولحم غنم 81 شيقلا/كغم، ولحم عجل 57 شيقلا/كغم.

وأشار "الإحصاء" إلى أنه عند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط 2024 بشهر شباط 2023 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 27.18% (بواقع 118.11% في قطاع غزة، وبنسبة 4.89% في القدس، وبنسبة 3.68% في الضفة الغربية).