بريطانيا تعارض إسقاط مساعداتها جوا على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- نقل موقع بلومبيرغ الإخباري الأميركي عن مصادر مطلعة قولها "إن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس منع إسقاط مساعدات بلاده جوا على غزة؛بسبب المخاطر على المدنيين".

وقالت المصادر إن مسؤولين بريطانيين وضعوا خطة تتضمن قيام سلاح الجو الملكي بإسقاط حزم المساعدات بالمظلات على مناطق بغزة، في خطوة مشابهة لما قامت به عدد من الدول خلال الأيام الماضية حين ألقت مساعدات لفائدة سكان غزة الذين يواجهون خطر المجاعة في ظل عدوان "إسرائيلي" مستمر منذ أكثر من 5 أشهر.

ورفض شابس التوقيع على استخدام طائرات سلاح الجو الملكي لتنفيذ المهام، وفقا للمصادر التي تحدثت لبلومبيرغ، وبرر الوزير موقفه بمخاوف من أن تكون "عمليات الإنزال الجوي خطيرة"، مستشهدا بتقارير تفيد بأن عمليات إسقاط جوي نفذت الأيام الماضية تسببت في استشهاد عدد من الفلسطينيين "عن طريق الخطأ".

وذكر موقع بلومبيرغ أن قرار عدم الانضمام إلى الدول التي تقوم بإسقاط المساعدات جوا تسبب بإحباط المسؤولين الحكوميين في بريطانيا، ونقلت عن وزير الخارجية ديفيد كاميرون قوله "إننا نبذل كل ما في وسعنا لزيادة المساعدات لغزة" بينما أكدت الحكومة أنها "تستكشف طرقا جديدة" لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، وتضغط على "إسرائيل" لفتح المزيد من المعابر ورفع القيود على وصول المساعدات.

وقالت وزارة الصحة في غزة خلال الأسبوع الماضي إن 5 أشخاص استشهدوا جراء فشل انطلاق بعض المظلات وسقوط صناديق المساعدات على رؤوس المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة

إن عمليات الإنزال الجوي العشوائية للمساعدات الإنسانية غير مجدية، وليست الطريقة المثلى لإدخال المساعدات.

وأشار المكتب في بيان سابق إلى أن جزءا من تلك المساعدات يقع في البحر، بينما يقع جزء آخر بالقرب من السياج الفاصل أو المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، أو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتقول الوكالات الإنسانية إنه لا يمكن إرسال سوى كميات صغيرة من الغذاء والأدوية عن طريق الجو.

وجراء الحرب وقيود "إسرائيلية"، بات سكان غزة، ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، واستشهد نحو 30 فلسطينيا بسبب سوء التغذية، وفق تقديرات وزارة الصحة في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.