الإعلام العبري: مصر تطالب إسرائيل بفتح موانئها لإدخال المساعدات لغزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان نيوز" أن مسؤولين مصريين أبلغوا تل أبيب بضرورة فتح مؤانئها لإدخال المساعدات لقطاع غزة المنكوب.

وفي حديث مع قناة "كان نيوز"، قال مسؤول إن الممر المائي الذي تم التخطيط لإنشائه هدفه تلبية احتياجات وسائل الإعلام فقط ومن أجل "الشو الإعلامي" ، ولكن في الواقع لا يوجد بديل عن إدخال المساعدات عبر معبر رفح وأن إسرائيل هي المشكلة الرئيسية في هذا السياق.

وأضاف المسؤول المصري المشارك في المحادثات حول الممر البحري الإنساني بين قبرص وقطاع غزة: "إن القاهرة تخشى أن يقلل الممر من دور معبر رفح، وأن يأتي على حساب مصر".

فيما قال التلفزيون الإسرائيلي إن الممر بدأ العمل فيه مؤخرا، وكان المصريون يخشون من توقف معبر رفح الذي يعد المعبر الرئيسي لمرور المساعدات الدولية.

وتساءل المصدر في حديث مع "كان نيوز": "لماذا هناك حاجة لمثل هذا الميناء في غزة؟ لماذا لا يتم إدخال المساعدات إلى الموانئ الإسرائيلية ومن هناك إلى القطاع".

وقال: "في الواقع لا يوجد بديل عن إدخال المساعدات عبر المعابر، وإسرائيل هي المشكلة الأساسية في هذا السياق".

ووفق الإذاعة الإسرائيلية فأن معبر رفح يعد مصدرا مهما للدخل الاقتصادي لمصر التي تعاني من وضع مالي سيئ في السنوات الأخيرة، لذا يؤخذ هذا الجانب في الاعتبار أيضا في القاهرة.

وفي الأيام الأخيرة، تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا، وفي البيان الرسمي، اختارت مصر أن توضح أن بلينكن قال إن الممر البحري الإنساني هو جهد مكمل لمعبر رفح الذي سيظل المعبر الرئيسي لنقل المساعدات.

المصدر: كان نيوز الإسرائيلية



