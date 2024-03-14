الخارجية: تفاخر بن غفير بجريمة قتل الطفل الحلحولي يتطلب من الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بجريمة قتل جنود الاحتلال، أمس الأول، الطفل رامي الحلحولي (13 عاما) من مخيم شعفاط في القدس، يتطلب من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف وجلب بحقه فوراً، باعتباره يحرض على ارتكاب المزيد من الجرائم ويتفاخر علناً، ويشكل حاضنة سياسية وقانونية لعناصر الإرهاب اليهودي.

وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس،

تفاخر بن غفير العلني بدعمه الصريح والواضح للمجرم قاتل الحلحولي الذي استُشهد قبل يومين، ويؤكد مدى الرغبة في القتل كما هو الحال في عصابات الإجرام وقطاع الطرق.

وأشارت إلى أن تصريحات بن غفير بشأن منح القاتل المجرم وساماً وبأنه لا يستحق التحقيق معه

دليل قاطع لمن تريد أن تفهم من الدول أن المستوى السياسي في ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف لا يحرض فقط على قتل الفلسطيني دون أي سبب، بل يتفاخر بذلك ويوفر الحماية والشرعية للمجرمين والقتلة، وإثبات أيضاً على أن أية تحقيقات تقوم بها دولة الاحتلال مع مجرميها هي شكلية لا تمت إلى القانون بصلة، والهدف منها امتصاص أية ضغوط دولية بشأن الجرائم التي ترتكبها يومياً بحق المواطنين الفلسطينيين، في انعكاس مباشر لعقلية استعمارية عنصرية انتقامية بتعليمات مباشرة من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال تستبيح حياة المواطن الفلسطيني وتجعله هدفا للتدريب والرماية.