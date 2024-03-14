9 شهداء باستهداف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط غزة

(MENAFN
- Amman Net) استشهد 9 فلسطينيين في قطاع غزة اليوم الخميس، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة العطار في مخيم البريج وسط القطاع.
كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم 160 على التوالي.
وبحسب مصادر فلسطينية، يضاعف العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، من الأزمة الإنسانية باستخدام سلاح التجويع، حيث يسجل بشكل شبه يومي وفيات إثر الجفاف وسوء التغذية، ولا سيما بين الأطفال الرُضع.
وارتفعت حصيلة الشهداء من الصغار إلى 27 طفلا في شمال غزة، نتيجة سوء التغذية وعدم توافر الحليب والمواد الغذائية ممن وصلوا المستشفيات منذ 7 تشرين الأول الماضي، بحسب وزارة الصحة في غزة.
ويأتي ذلك وسط معاناة آلاف الأطفال من مضاعفات خطيرة بسبب عدم توفر أنواع الحليب الخاصة بهم شمال القطاع، ووسط مطالبات حثيثة لصحة غزة بتوفير الحليب للأطفال.
من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر أمس الأربعاء، ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 88 شهيدا و135 إصابة خلال الساعات 24 الماضية.
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