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- Amman Net)
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يلتقي مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.
وزارة التربية والتعليم تعتزم في العام الدراسي المقبل تطبيق حد جديد لعدد أيام غياب طلبة المدارس، وفقا لوزير التربية عزمي محافظة.
كوادر مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية تضبط 7809 متسولين خلال عام 2023،
عدد زوار وادي رم خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي يبلغ
18,359 زائرا معظمهم من الأجانب وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار العامة.
استشهاد واصابة عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر الأربعاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 159 يوما.
القيادة المركزية الأميركية تقول إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا من منطقة يسيطرون عليها في اليمن باتجاه المدمرة لابون في البحر الأحمر، لكنه لم يصبها
تبقى الأجواء مشمسة ودافئة نسبيا في أغلب المناطق وأكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
لجان نيابية تناقش الخميس مشاريع قوانين وقضايا عدة 03/14/2024 - 11:23 عمان ن
تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الخميس؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، من قبل لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية.
وتناقش لجنة السياحة والآثار النيابية، مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، فيما تناقش اللجنة الإدارية قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024.
وتجتمع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لمناقشة الخدمات الإلكترونية والرقمية لشركة البريد الأردني.
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