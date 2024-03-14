Thursday, 14 March 2024 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لجان نيابية تناقش الخميس مشاريع قوانين وقضايا عدة

3/14/2024 5:09:44 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يلتقي مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.
  • وزارة التربية والتعليم تعتزم في العام الدراسي المقبل تطبيق حد جديد لعدد أيام غياب طلبة المدارس، وفقا لوزير التربية عزمي محافظة.
  • كوادر مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية تضبط 7809 متسولين خلال عام 2023،
  • عدد زوار وادي رم خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي يبلغ
    18,359 زائرا معظمهم من الأجانب وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار العامة.
  • استشهاد واصابة عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر الأربعاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 159 يوما.
  • القيادة المركزية الأميركية تقول إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا من منطقة يسيطرون عليها في اليمن باتجاه المدمرة لابون في البحر الأحمر، لكنه لم يصبها
  • تبقى الأجواء مشمسة ودافئة نسبيا في أغلب المناطق وأكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
    لجان نيابية تناقش الخميس مشاريع قوانين وقضايا عدة 03/14/2024 - 11:23 عمان ن

    تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الخميس؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، من قبل لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية.

    وتناقش لجنة السياحة والآثار النيابية، مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، فيما تناقش اللجنة الإدارية قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024.

    وتجتمع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لمناقشة الخدمات الإلكترونية والرقمية لشركة البريد الأردني.

    أخبار أضف تعليقك Radio Al-Balad

    MENAFN14032024000209011053ID1107975935


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث