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صواريخ غربية في يد أوكرانيا وأخرى في الطريق

3/14/2024 5:09:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل نظام كييف مطالبة واشنطن وحلفائها بتزويده بأي نوع من الصواريخ لقصف القرم في ظل تحذيرات موسكو، ومخاوف الغرب من رعونة زيلينسكي ومأموريه وعواقب ذلك على أوكرانيا وداعميها.
صواريخ ATACMS الأمريكية


صواريخ ATACMS "أرض-أرض" موجهة وتنتجها شركة "لوكهيد مارتن".


ويبلغ مداها 300 كم، وبمقدور المنظومة إطلاق عدة صواريخ في آن واحد وضرب الأهداف في عمق الأراضي الروسية.


ولا يزيد خطأها عن عدة أمتار ويمكن إطلاقها من راجمات مثل منظومة "هايمارس" الأمريكية وغيرها.


يبلغ طول الصاروخ 3.96 متر، وقطره 0.61 متر، وباع جناحه 1.4 متر، ووزنه 1320 كغ وزن رأسه القتالية 160 كغ.


ويتم التحكم به عبر "جي بي إس" أو نظام الملاحة الاستمراري، وقد تكون رأس الصاروخ تقليدية أو عنقودية أو غيرها.


صواريخ Taurus الألمانية


ينتمي Taurus إلى أسرة الصواريخ التي قد تزود برؤوس قتالية مختلفة، ويمكن إطلاقه من المنصات البرية والجوية والبحرية وقادر على تدمير الأهداف على مسافة 500 كم ويمكن أن تحمله مقاتلات "إف – 16" التي وعد الغرب بتسليمها لأوكرانيا.


ويبلغ وزن الصاروخ عند الإطلاق 1300 كغ ويصل وزن رأسه القتالية إلى 480 كغ ومزود بمحرك توربيني ويحلق على ارتفاع 50 – 70 كم تفاديا للدفاعات الجوية وتصل سرعته إلى 1000 كم/ ساعة.
صواريخ Storm Shadow البريطانية


أرسلت بريطانيا إلى أوكرانيا عددا من صواريخ Storm Shadow بعيدة المدى قبل بداية هجوم قوات كييف المضاد الصيف الماضي.


ويصل مدى هذه الصواريخ 300 كم وتلقت لندن ضمانات من أوكرانيا بأن هذه الصواريخ سوف تستخدم فقط في ضرب الأهداف على "الأراضي الأوكرانية المحتلة"، وليس الأراضي الروسية.


وStorm Shadow (ظل العاصفة) صاروخ بريطاني فرنسي إيطالي طويل المدى من فئة صواريخ "كروز" يطلق من الجو (جو - أرض)، وبعد إطلاق الصاروخ لا يمكن توجيهه.


يبلغ وزن الصاروخ 1300 كيلوغرام وطوله 5.1 متر وقطره 0.7 متر. يبلغ وزن الرأس القتالية 450 كيلوغراما، ومداه 300 كلم وسرعته 1000 كيلومتر في الساعة. تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد 790 ألف جنيه استرليني. وقد تم تكييف هذه الصواريخ مع بعض القاذفات والمقاتلات الأوكرانية الميدانية مثل "سو-25" وغيرها.


صواريخ SCALP الفرنسية


أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الغرب لا يمكن أن يسمح لروسيا بالانتصار في النزاع الأوكراني، لذلك فإن فرنسا ستسلم أوكرانيا دفعة جديدة من صواريخ SCALP الفائقة الدقة.


وينتمي SCALP-EG (جو-أرض) إلى صواريخ "اضرب وانسى"، أي أنه لا يجب تتبع تحليقه إلى الهدف لأنه يوجّه إليه ذاتيا. ويركّب الصاروخ في الطائرة، وهو مزود بكاميرات عاملة بالأشعة تحت الحمراء ذات دقة عالية، وبمقدورها التعرف على الهدف.


ويصل مدى عمل نسخة الصاروخ القابلة للتصدير 250 كلم/ساعة، وتبلغ سرعتها 1163 كلم/ساعة. مع ذلك فإن الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند كان قد أعلن في وقت سابق أن مدى عمل الصواريخ الفرنسية والبريطانية قد يبلغ 400 كيلومتر. وتزن الرأس القتالية للصاروخ 450 كلغ، وتبلغ كلفة صاروخ واحد من هذا نوع 850000 يورو.


يذكر أن المرفق الإنتاجي لشركة MBDA البريطانية الفرنسية المصنعة لصواريخ SCALP-EG يقع في فرنسا.


وقد استخدمت صواريخ SCALP-EG عام 2011 في ليبيا، وفي العراق عام 2015، وفي سوريا عام 2018.


وتوجد هذه الصواريخ في ترسانة كل من فرنسا وبريطانيا والسعودية وإيطاليا واليونان.

RT

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