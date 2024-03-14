الاحتلال ينصب بوابتين حديديتين في شارع حوارة الرئيسي جنوب نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوابتين حديديتين في شارع حوارة الرئيسي جنوب نابلس، ليصبح العدد الإجمالي لهذه البوابات التي تم نصبها في المنطقة ذاتها أربع، منذ يوم أمس.
وأفادت مصادر لـ"وفــا"، بأن قوات الاحتلال نصبت في ساعات الصباح بوابتين حديديتين قبل دوار سلمان الفارسي، في المنطقة الشمالية لحوارة، واحدة للداخل إلى حوارة، والثانية للخارج.
يُذكر أن قوات الاحتلال، نصبت يوم أمس الأربعاء، بوابتين أيضا بعد دوار سلمان الفارسي في الشارع ذاته، ليصبح هناك أربع بوابات حديدية على مسافة أمتار قليلة بينها.
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