Thursday, 14 March 2024 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال ينصب بوابتين حديديتين في شارع حوارة الرئيسي جنوب نابلس

3/14/2024 5:09:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوابتين حديديتين في شارع حوارة الرئيسي جنوب نابلس، ليصبح العدد الإجمالي لهذه البوابات التي تم نصبها في المنطقة ذاتها أربع، منذ يوم أمس.


وأفادت مصادر لـ"وفــا"، بأن قوات الاحتلال نصبت في ساعات الصباح بوابتين حديديتين قبل دوار سلمان الفارسي، في المنطقة الشمالية لحوارة، واحدة للداخل إلى حوارة، والثانية للخارج.


يُذكر أن قوات الاحتلال، نصبت يوم أمس الأربعاء، بوابتين أيضا بعد دوار سلمان الفارسي في الشارع ذاته، ليصبح هناك أربع بوابات حديدية على مسافة أمتار قليلة بينها.


MENAFN14032024000208011052ID1107975932

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث