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إدارة السير: نتوقع ازدحامات مرورية اليوم

3/14/2024 5:09:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكدت إدارة السير، على ضرورة اتباع قواعد السير خلال عطلة الأسبوع، لا سيما اليوم ، الخميس والذي من المتوقع أن يشهد حركة مرورية أكثر من المعتاد على مختلف طرق المملكة.


وأشارت إدارة السير إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الهادئة والسلوكيات المرورية الصحيحة، وخاصة السرعات المقررة، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، مع التأكيد على ارتداء حزام الأمان، والحفاظ على مسافة الآمان بين المركبات.
ونوهت إلى استخدام الطرق البديلة عوضاً عن الطرق الرئيسية المعروفة، في أوقات الذروة، للتقليل من الضغط والازدحام المروري، الابتعاد عن الوقوف العشوائي والمزدوج خاصة أمام مناطق التجمع والأماكن العامة، وعدم ترك الأطفال لوحدهم داخل المركبات.

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