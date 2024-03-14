نصائح ذهبية لتحافظ على هدوئك في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعيش بعض الصائمين في شهر رمضان ساعات من العصبية الزائدة، لأسباب مختلفة، منها طول ساعات الصيام، وامتناعهم عن تناول الطعام والشراب. لكن أخلاق وتعاليم الدين الإسلامي، يحث الصائمين على التمتع بالصبر ومكارم الأخلاق والتعامل الجيد مع الآخرين، لهذا فإن الحفاظ على هدوء الأعصاب يتطلب خطوات عدة.



ولفقدان الهدوء أسباب ومسببات كثيرة، من أبرزها العطش، كون الجسم الذي تعود على شرب الماء في أي وقت، قد تشعره ساعات الصيام الطويلة بنقص الماء في الجسم، نتيجة عمله في الميدان، أو بسبب تعامله المتواصل مع الزبائن، فنقص الماء في الجسم كما هو معروف يؤثر في وظائف خلايا الدماغ، مما يزيد من العصبية والتوتر.



كما أن الشعور بالجوع، يؤدي إلى نقص الطاقة والحيوية في الجسم، التي تصنع الغلوكوز للدماغ، وهو ما يؤدي غالباً إلى الانفعال والعصبية على أتفه المواقف.



وبدون شك، يعتبر حدوث عدة تغييرات في نمط حياة الإنسان اليومية المعتاد عليها، سبباً رئيسياً في فقدان الصائم هدوءه وتوتره وانفعاله على أصغر موقف، ومنها التغييرات في مواعيد تناول الطعام، والتغيير في مواعيد الصحو والنوم، فضلاً عن الاضطرار إلى التعامل مع أشخاص كثيرين من بيئات وثقافات مختلفة.

نصائح للمحافظة على الهدوء

ولأن لكل داء دواء كما يقول المثل الشعبي، فلا بد من طرق وبدائل يمكن استخدامها للتخلص من العصبية أو على الأقل التخفيف منها، وأبرز هذه الطرق هي التعامل النفسي مع فكرة الصيام، وأنه أساساً يهذب النفس البشرية ويعلمها الصبر والشعور بالآخرين، فيمكن التدرب على ضبط النفس ومنع الانجرار وراء العصبية عند كل موقف، من خلال التزام الهدوء والتحلي بالصبر والعد إلى رقم عشرة قبل الرد على أي موقف.



وقد يصبح الأمر أسهل على الصائمين للتخلص من العصبية والتوتر، بعد العودة إلى المنزل وانتهاء ساعات العمل، حيث يمكن استثمار الوقت المتبقي حتى حلول موعد أذان المغرب والإفطار، بأداء العبادات وممارسة بعض الهوايات التي تساعد على تخفيف التوتر، كذلك يمكن ممارسة التمارين الرياضية كالمشي أو ركوب الدراجة أو السباحة أو التأمل واليوغا، وخلالها يمكن ممارسة تمارين التنفس العميق لتهدئة الأعصاب.

زهرة الخليج