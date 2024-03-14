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حميميم.. بدء تصويت العسكريين الروس بالانتخابات الرئاسية الروسية

3/14/2024 5:09:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بدأ العسكريون والعاملون في قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستنطلق غدا في روسيا، وتستمر حتى الـ17 من الشهر الجاري.
وبدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية في 25 فبراير الماضي وسيستمر حتى 14 مارس الجاري.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى 3 أيام في 15 و16 و17 مارس نزولا عند رغبة المواطنين لإتاحة أطول وقت ممكن للتصويت، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ روسيا الانتخابي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يحصل على أكثر من 80% من الأصوات، وأن تبلغ نسبة التصويت أكثر من 70%.
كما تشير الاستطلاعات إلى أن المرشحين نيكولاي خاريتونوف عن الحزب الشيوعي الروسي سيحظى بتأييد 6%، وفلاديسلاف دافانكوف عن حزب "الناس الجدد" على 6%، وليونيد سلوتسكي عن الحزب الليبرالي الديمقراطي 5%.

روسيا اليوم

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