حميميم.. بدء تصويت العسكريين الروس بالانتخابات الرئاسية الروسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بدأ العسكريون والعاملون في قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستنطلق غدا في روسيا، وتستمر حتى الـ17 من الشهر الجاري.
وبدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية في 25 فبراير الماضي وسيستمر حتى 14 مارس الجاري.
وستجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى 3 أيام في 15 و16 و17 مارس نزولا عند رغبة المواطنين لإتاحة أطول وقت ممكن للتصويت، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ روسيا الانتخابي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يحصل على أكثر من 80% من الأصوات، وأن تبلغ نسبة التصويت أكثر من 70%.
كما تشير الاستطلاعات إلى أن المرشحين نيكولاي خاريتونوف عن الحزب الشيوعي الروسي سيحظى بتأييد 6%، وفلاديسلاف دافانكوف عن حزب "الناس الجدد" على 6%، وليونيد سلوتسكي عن الحزب الليبرالي الديمقراطي 5%.
روسيا اليوم
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