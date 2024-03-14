ماذا يعني اقرار مشروع قانون امريكي بحظر تيك توك ؟

MENAFN - Al Wakeel News)إذا كنت من عشاق تيك توك وتشعر بالقلق بشأن كيفية بقائك على اتصال بالعالم بعد إقرار مشروع قانون قد يحظر التطبيق في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء فلا داعي للذعر بعد.للذين لم يكونوا على دراية بالقضية، فقد جدد المشرعون الأمريكيون جهودهم لحظر تيك توك بسبب مخاوف الأمن القومي المتعلقة بشركتها الأم الصينية ByteDance . سيحظر مشروع القانون تيك توك من متاجر التطبيقات الأمريكية ما لم يتم فصل منصة التواصل الاجتماعي بسرعة عن "بايت دانس."تم طرح مشروع القانون، الذي يسمى قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من قبل الخصوم الأجانب، من لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأسبوع الماضي. وفي يوم الأربعاء، تم إقراره في مجلس النواب بأغلبية 352 صوتًا مؤيدًا ومعارضة 65 نائبًا فقط.



أثار العديد من الأمريكيين الذين يستخدمون التطبيق، البالغ عددهم حوالي 170 مليونًا، مخاوف من أن حظر TikTok قد يعني التخلص من منصة تمثل أكثر بكثير من مجرد منصة يمكن للشباب من خلالها متابعة آخر التحديثات .

إنه المكان الذي يذهبون إليه للتواصل والترفيه والبحث عن المعلومات وكسب لقمة العيش. اتصل بعض منشئي المحتوى بممثليهم في الأيام الأخيرة لحثهم على التصويت بـ "لا" على مشروع القانون، بعد أن نبه التطبيق المستخدمين إلى الحظر المحتمل.



هناك منصات أخرى متاحة لمستخدمي تيك توك، فقد أمضت كل شركة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى تقريبًا السنوات العديدة الماضية في محاولة تقليد الصيغة الشائعة للتطبيق من مقاطع الفيديو السريعة والقصيرة جنبًا إلى جنب مع خوارزمية توصية قوية تحافظ على بقاء المستخدمين على المنصة.



لكن تيك توك لن يختفي من هواتف الأمريكيين في أي وقت قريب.



يواجه مشروع القانون العديد من العقبات التي تحول دون توقيعه ليصبح قانونًا، ومن المؤكد أنه سيواجه تحديات قانونية إذا حدث ذلك. وإذا أصبح مشروع القانون قانونًا، يبقى السؤال ما إذا كان مشتري أمريكي سيتدخل لإنقاذ الوضع (إذا كانت ByteDance على استعداد لذلك.)



إليك ما تحتاج لمعرفته إذا كنت من مستخدمي تيك توك القلقين بشأن الحظر:

ما مدى احتمالية تحول مشروع القانون إلى قانون؟



بعد أن تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه ينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يواجه نتيجة أكثر غموضا.



إحدى العقبات الرئيسية هي أن مشروع القانون لا يحظى بشعبية كبيرة لدى مستخدمي تيك توك، الذين يصادف أن العديد منهم أيضًا من الناخبين الشباب الذين يمكن أن يكون لهم تأثير كبير في الانتخابات الأمريكية لعام 2024، وهو ما يدركه أعضاء مجلس الشيوخ تمامًا. ونشر بعض مستخدمي تيك توك مقاطع فيديو قبل تصويت الأربعاء تظهرهم وهم يتصلون بممثليهم ويهددون بالتصويت لمرشحين بديلين إذا صوتوا لتمرير مشروع القانون.



وقال متحدث باسم تيك توك في بيان عقب تصويت مجلس النواب، الأربعاء: "نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق، ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك تأثير ذلك على الاقتصاد، و7 ملايين شركة صغيرة، و170 مليون أمريكي يستخدمون خدمتنا".



رفض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الأربعاء، الالتزام بطرح مشروع قانون تيك توك على مجلس الشيوخ للتصويت عليه. وأضاف: "سيقوم مجلس الشيوخ بمراجعة التشريع عندما يأتي من مجلس النواب".



وقال رئيس الهيئة القضائية بمجلس الشيوخ ديك دوربين، الثلاثاء، إن لديه مخاوف بشأن دستورية مشروع القانون. وأضاف أن إقرار مشروع القانون قد يكون له تداعيات سياسية – بما في ذلك على الرئيس جو بايدن، الذي قال إنه سيوقع مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه – قبل انتخابات عام 2024.



قال دوربين إن "استبعاد مجموعة كبيرة من الناخبين الشباب ليس الإستراتيجية الأفضل المعروفة لإعادة الانتخاب".



وقد يكون هذا أكثر صحة بعد أن قال الخصم المحتمل لبايدن في نوفمبر، الرئيس السابق دونالد ترامب، إنه يعارض حظر تيك توك، وهو تراجع عن موقفه كرئيس.

وحتى لو نجح مشروع القانون في إقراره في مجلس الشيوخ والتوقيع عليه ليصبح قانونًا، فقد أشار تيك توك إلى أنه من المحتمل أن يتحدى التشريع في المحكمة.



كيف سيعمل القانون؟

إذا تم سنه، فإن مشروع القانون سيمنح تيك توك ما يقرب من 5 أشهر للانفصال عن ByteDance، وإلا سيتم منع متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة من استضافة التطبيق على منصاتها.



يمكن تغريم متاجر التطبيقات التي تنتهك التشريع بناءً على عدد مستخدمي التطبيق المحظور. وينص مشروع القانون على غرامات قدرها 5000 دولار لكل مستخدم لتطبيق محظور. لذلك، في حالة تيك توك، من المحتمل أن تتعرض أبل وغوغل لغرامات تصل إلى 850 مليار دولار لكل منهما.



ليس من الواضح ما إذا كانت ByteDance ستوافق على بيع TikTok أو فصله. إذا حدث ذلك، فقد تواجه الشركة صعوبة في العثور على مشتر أمريكي مستعد لدفع المبلغ، على الرغم من شعبية التطبيق.



تقدر قيمة تيك توك بنحو 100 مليار دولار، وفقًا لمحلل في Wedbush . وتواجه العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة بالفعل تدقيقًا تنظيميًا شرسًا قد يمنعها من القيام بمثل هذا الاستحواذ الكبير.



وبينما سيحظر القانون تيك توك من متاجر التطبيقات الأمريكية، فإن إزالة التطبيق الحالي من هواتف المستخدمين ستمثل مهمة أكثر صعوبة من الناحية العملية للمشرعين الذين يسعون إلى حظر استخدامه في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، من المحتمل أن تتيح خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للمستخدمين الأمريكيين الالتفاف على الحظ ، من خلال جعل الأمر يبدو كما لو أن مستخدمًا أمريكيًا متصل بالإنترنت من بلد مختلف.

أين يمكن أن يذهب مستخدمو تيك توك؟

لا يوجد نقص في منصات الوسائط الاجتماعية البديلة حيث يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة أو مشاهدتها.



أنشأ كل من يوتيوب وسناب شات وانستغرام وفيسبوك وإكس ميزات فيديو قابل للتمرير تحاكي تيك توك، على الرغم من أن العديد من المستخدمين يقولون إن هؤلاء المنافسين لم يتقنوا خوارزمية التوصية التي تجعل تيك توك مغريا للغاية.



يقول العديد من مستخدمي تيك توك أيضًا أن نقل جمهور كبير إلى منصة أخرى أمر صعب. وتمتلك المنصات المختلفة خططًا مختلفة لتحقيق الدخل، مما قد يعني تحديات أمام منشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى إعادة بناء الأعمال التي تعتمد على تيك توك إذا اضطروا إلى الانتقال إلى شبكة اجتماعية أخرى.



ومع ذلك، يبدو أن بعض مستخدمي تيك توك يستعدون للأسوأ. نشر بعض المستخدمين أنهم يعملون على متابعة منشئي المحتوى المفضلين لديهم على منصات أخرى، بينما نشر آخرون مقاطع فيديو "وداع" في حالة حظر التطبيق.

سي ان ان