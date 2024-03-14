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لبيد: غانتس وآيزنكوت فقدا تأثيرهما بالحكومة الإسرائيلية

3/14/2024 5:09:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قوله إن عضوي مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت فقدا التأثير في الحكومة.


وتساءل لبيد عن جدوى وجودهما في الحكومة مشيرا إلى أن بقاءهما يساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على البقاء في السلطة.


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