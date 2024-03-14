لبيد: غانتس وآيزنكوت فقدا تأثيرهما بالحكومة الإسرائيلية

لبيد: غانتس وآيزنكوت فقدا تأثيرهما بالحكومة الإسرائيلية
التاريخ
3/14/2024 5:09:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قوله إن عضوي مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت فقدا التأثير في الحكومة.
وتساءل لبيد عن جدوى وجودهما في الحكومة مشيرا إلى أن بقاءهما يساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على البقاء في السلطة.
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