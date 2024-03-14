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صحة غزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال 24 ساعة

3/14/2024 5:09:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 31 ألفا و341 شهيدا، و73 ألفا و134 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.


وأفادت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 69 شهيدا و110 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.


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