صحة غزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال 24 ساعة
التاريخ
3/14/2024 5:09:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 31 ألفا و341 شهيدا، و73 ألفا و134 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأفادت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 69 شهيدا و110 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.
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