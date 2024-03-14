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استقرار في سوق العملات ترقباً لبيانات اقتصادية أميركية

3/14/2024 5:09:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- سادت حالة من الهدوء في سوق العملات اليوم الخميس مع تماسك الدولار الأميركي مقابل نظرائه الرئيسيين في وقت ينتظر فيه المتعاملون المزيد من البيانات من أكبر اقتصاد في العالم بحثا عن مؤشرات حول اتجاه سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وأعادت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي صدرت يوم الثلاثاء، وأظهرت ارتفاعا أعلى من المتوقع للتضخم الأميركي، إشعال المخاوف من أن التضخم قد يستمر، ما جعل المستثمرين يعيدون تقييم فرص اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو حزيران كما كان متوقعا في السابق.

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