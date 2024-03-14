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أحمد السقا يتصدر الترند بقصة حب وأكشن في 'العتاولة'

3/14/2024 5:09:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدرت الحلقة الثالثة من مسلسل "العتاولة" تريند "إكس"، بعد أن بدأت أحداثها بمشهد أكشن بين بطلي المسلسل نصار والدخاخني، بسبب خطف الأخير لشقيقته يوم زفافها.
وشهدت أحداث الحلقة مواجهة بين "نصار" الذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا، و"الدخاخني" الذي يُجسد شخصيته الفنان محمد نجاتي، ليقوم "نصار" بخطف "الدخاخني" والعودة لمنزله بعد نجاحه هو وشقيقه في إعادة شقيقتهما "شادية".

وقدم الفنان محمد التاجي أداء مميزاً من خلال تجسيده لشخصية "فوزي" والد "عائشة" التي تقوم بدورها الفنانة مي كساب.
على جانب آخر يستمر "نصار" في البحث عن "حنة" التي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة، بعد أن وقع في حبها أثناء مشاهدتها للمرة الأولى في فيلا "عيسى الوزان"، ويذهب إلى منزل والدتها، ويعرف منها مكان عملها، ليذهب إليها ويتعرف إليها، ويعرض عليها الارتباط، وتنتهي أحداث الحلقة الثالثة باقتحام "خضر" الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي لمنزل "حنة".
المسلسل تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش عدة صعوبات في حياته، ثم يفاجأ بمتغيرات تقلب حياته رأساً على عقب.

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