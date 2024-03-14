إطلاق صواريخ من لبنان على مواقع إسرائيلية بإصبع الجليل

إطلاق صواريخ من لبنان على مواقع إسرائيلية بإصبع الجليل
التاريخ
3/14/2024 5:09:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل.
وأفاد مراسل الجزيرة بسماع صفارات الإنذار تدوي في بلدة كفار بلوم في إصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان.
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