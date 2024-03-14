محمد ثروت وأوس أوس في مصيدة 'رامز جاب من الآخر'.. ماذا حدث؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استضاف برنامج "رامز جاب من الآخر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، في حلقته الثانية، الفنانين الكوميديين أوس أوس ومحمد ثروت.
وبعد أن وصل الثنائي ـ كل على حدة ـ إلى البرنامج ظناً منهما أنه برنامج حواري، فوجئ أوس أوس بمقلب رامز جلال بعد أن سقط في نفق داخل المصعد الكهربائي، ليقابل الفنان محمد ثروت أمامه، فعلق "إحنا كدا هنموت هنا"، ثم أجبره رامز جلال أن يعترف بأنه يقوم بتشويه الكوميديا.
وفي بداية الحلقة، سخر جلال من مواطنيه ثروت وأوس أوس، ووصفهما بـ"صنايعية الكوميديا، اللي الفن اتبهدل علي ايديهم"، وخلال فقرات الحلقة، عاش أوس أوس ومحمد ثروت حالة من الرعب والانهيار، وبدآ في الصراخ بعد أن أدخل رامز جلال كلباً شرساً عليهما.
ومع انتهاء الحلقة، تصدر اسم الفنان محمد ثروت، موقع "إكس"، وعلّق عبر حسابه على "إنستغرام" قائلاًً: " الحمد لله والشكر لله.. بكرم ربنا وحبكم طلعنا ترند".
تقوم فكرة برنامج "رامز جاب من الآخر" على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلافات أو منافسة، يدخلان في مجموعة من الألعاب والتحديات يفاجئهما بها رامز جلال.
24
MENAFN14032024000208011052ID1107975921
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.