محمد ثروت وأوس أوس في مصيدة 'رامز جاب من الآخر'.. ماذا حدث؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استضاف برنامج "رامز جاب من الآخر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، في حلقته الثانية، الفنانين الكوميديين أوس أوس ومحمد ثروت.وبعد أن وصل الثنائي ـ كل على حدة ـ إلى البرنامج ظناً منهما أنه برنامج حواري، فوجئ أوس أوس بمقلب رامز جلال بعد أن سقط في نفق داخل المصعد الكهربائي، ليقابل الفنان محمد ثروت أمامه، فعلق "إحنا كدا هنموت هنا"، ثم أجبره رامز جلال أن يعترف بأنه يقوم بتشويه الكوميديا.وفي بداية الحلقة، سخر جلال من مواطنيه ثروت وأوس أوس، ووصفهما بـ"صنايعية الكوميديا، اللي الفن اتبهدل علي ايديهم"، وخلال فقرات الحلقة، عاش أوس أوس ومحمد ثروت حالة من الرعب والانهيار، وبدآ في الصراخ بعد أن أدخل رامز جلال كلباً شرساً عليهما.

ومع انتهاء الحلقة، تصدر اسم الفنان محمد ثروت، موقع "إكس"، وعلّق عبر حسابه على "إنستغرام" قائلاًً: " الحمد لله والشكر لله.. بكرم ربنا وحبكم طلعنا ترند".



تقوم فكرة برنامج "رامز جاب من الآخر" على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلافات أو منافسة، يدخلان في مجموعة من الألعاب والتحديات يفاجئهما بها رامز جلال.

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