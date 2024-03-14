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موقع لجنة الانتخابات المركزية الروسية يتعرض لأكثر من 12 مليون هجمة إلكترونية

3/14/2024 5:09:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا اليوم الخميس عن تعرض موقع لجنة الانتخابات المركزية الروسية لأكثر من 12 مليون هجمة إلكترونية منذ بدء الحملة الرئاسية.


وقالت بامفيلوفا خلال اجتماع في مركز إعلام اللجنة: "منذ بداية الحملة الرئاسية، تعرض موقع لجنة الانتخابات المركزية لأكثر من 12 مليون هجمة إلكترونية".
وأضافت: "تم إنشاء أكثر من 94 ألف مركز اقتراع، في المستشفيات والمصحات ودور الراحة وأماكن الإقامة المؤقتة الأخرى، ومن بينها 957 مركزا على متن السفن التي ستكون أثناء الرحلة في أيام التصويت، و264 على أراضي الوحدات العسكرية".


تشهد روسيا في الأيام الثلاثة المقبلة الانتخابات الرئاسية السابعة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي.

RT

MENAFN14032024000208011052ID1107975920

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