سبوتيفاي يتوسع في خدمات الفيديو الموسيقي ويقدم تجربة محدودة لمشتركي البريميوم

(MENAFN
) سبوتيفاي، عملاق تدفق الموسيقى السويدي، يقوم بخطوة استراتيجية لتوسيع خدماته وزيادة قاعدة مستخدميه من خلال دخوله عالم تدفق الفيديو الموسيقي, وهذه المبادرة جزء من تجربة محدودة تستهدف مشتركي البريميوم، مما يشير إلى تحدي لسيطرة يوتيوب الطويلة الأمد في استهلاك الفيديو الموسيقي, وأعلنت الشركة يوم الأربعاء الموافق 13 مارس عن خطتها لإطلاق النسخة التجريبية لخدمة الفيديو الموسيقي في أسواق محددة، بما في ذلك المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، والسويد، والبرازيل، وكولومبيا، والفلبين، وإندونيسيا، وكينيا.
كما يرى سبوتيفاي بطموحات للوصول إلى مليار مستخدم بحلول عام 2030، أن دخوله في مجال تدفق الفيديو الموسيقي يعتبر وسيلة لتعزيز جاذبية منصته وزيادة التفاعل بها, وعلى الرغم من المنافسة الشديدة من لاعبين مثل آبل ميوزيك ويوتيوب لشركة جوجل، الذين يوفرون الوصول المجاني إلى مقاطع الفيديو الموسيقية، إلا أن سبوتيفاي يظل عازماً, ويهدف إلى الاستفادة من قاعدته الكبيرة من المستخدمين وميزاته الابتكارية لتأسيس وجود في السوق التنافسي لتدفق الفيديو الموسيقي.
كذلك سيتميز الإصدار الأولي لخدمة الفيديو الموسيقي في سبوتيفاي بمجموعة مختارة بعناية من مقاطع الفيديو الموسيقية، تُظهر أغاني شهيرة من نجوم عالميين مثل إد شيران ومواهب محلية محبوبة مثل ألونا, وتهدف هذه التشكيلة المختارة بعناية إلى توفير تجربة مشاهدة متنوعة ومثيرة للاهتمام للمستخدمين، مُلائمة لتفضيلات الموسيقى المتنوعة, وبالإضافة إلى ذلك، قدمت سبوتيفاي ميزة "المقاطع" في مارس الماضي، التي تتيح للفنانين تحميل مقاطع فيديو رأسية قصيرة تقل عن 30 ثانية مباشرة على المنصة، مما يعزز مزيدًا من العروض الوسائطية.
وبالإضافة إلى تدفق الموسيقى، يعمل سبوتيفاي بنشاط على توسيع خدماته لتشمل البودكاست والكتب الصوتية، مما يظهر التزامه بأن يصبح منصة ترفيه شاملة, ومن خلال تنويع عروضها للمحتوى وتقديم ميزات مبتكرة، يهدف سبوتيفاي إلى جذب واحتضان جمهور أوسع، داعماً لأهداف نموه الطموحة في المستقبل.
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