(MENAFN
) ركز رئيس الصين، لي تشيانغ، على أهمية الذكاء الاصطناعي كقوة أساسية تدفع التقدم الاقتصادي داخل البلاد, وفي تصريحات بثت على التلفزيون الصيني، أكد لي التفاني في الصين لتسريع التقدم في قدرات الحوسبة مع إعطاء الأولوية لتقدم الخوارزميات واستخدام البيانات في قطاع الذكاء الاصطناعي, وتعكس هذه الاتجاهات الاستراتيجية رؤية الرئيس شي جينبينغ المحددة، التي تمت الصياغة في سبتمبر الماضي، والتي تركز على تشكيل نمو اقتصادي جديد مرتكز على الابتكار في المجالات المتقدمة.
وخلال جولته في مختلف الشركات التكنولوجية في بكين، بما في ذلك زيارات إلى شركة بيدو وشركة نوو را التكنولوجية، أكد لي التزام الحكومة بتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي، خاصة في مجالات مثل تقنيات القيادة الذاتية, وتعتبر مرافق شركة بيدو مركزًا لعرض وتجربة الحلول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يظهر النهج الاستباقي للصين في استغلال الإمكانات الاقتصادية والتقدم المجتمعي للذكاء الاصطناعي.
كما أثار السعي الصيني الجاد وراء تقنيات الذكاء الاصطناعي مخاوف بين المراقبين الدوليين, وفي يوليو من العام الماضي، أصدر مركز بحوث مرتبط بمركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة في الولايات المتحدة تحذيرًا بشأن ميل الصين نحو استحواذ تقنيات الذكاء الاصطناعي الحرجة وعدم استعدادها لمشاركتها مع المنافسين الدوليين, ويشكل هذا التحفظ عقبة أمام صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية ويؤكد على ضرورة الجهود المشتركة لضمان الوصول المتساوي إلى التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي مع معالجة القضايا الأمنية المحتملة.
في حين تظل الصين مصممة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كمحرك للتحول الاقتصادي والابتكار التكنولوجي, وتسلط تصريحات رئيس الوزراء لي الضوء على النهج الاستباقي للحكومة في تعزيز بيئة ديناميكية للبحث والتطوير والتنفيذ في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يضع الصين في مقدمة المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي.
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