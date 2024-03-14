قطاع الطيران العالمي إياتا يحقق إنجازات أمان في عام 2023

(MENAFN
) في تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا لعام 2023, حول سلامة قطاع الطيران العالمي، لوحظ ارتفاع ملحوظ في الرحلات، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات 37 مليون رحلة، بما في ذلك الطائرات النفاثة والطائرات ذات المحركات الدوارة, وهذا الارتفاع، الذي بلغ زيادة ملحوظة قدرها 17 في المئة مقارنة بالعام السابق، يؤكد على مرونة الصناعة وتوسعها رغم التحديات المستمرة.
كما شدد ويلي والش، المدير العام لإياتا، على أهمية سلامة الطيران، مشدداً على أن الطيران لا يزال أمن وسيلة للسفر, ويُذكر بشكل خاص عدم حدوث خسائر هيكلية أو حوادث مميتة تتعلق بالطائرات النفاثة طوال عام 2023، مما يؤكد التفاني الثابت للصناعة في إعطاء الأولوية للسلامة فوق كل شيء, وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن عام 2023 شهد أقل معدلات على الإطلاق لكل من مخاطر الوفاة والحوادث الإجمالية، مما يعزز سجل السلامة الاستثنائي للصناعة.
وبينما يُعترف بتلك الإنجازات، شدد والش على السعي المستمر للتحسين داخل القطاع، معترفاً بأن هناك دائماً مناطق يمكن تعزيز إجراءات السلامة فيها. وأكد التزام إياتا برفع معايير السلامة داخل قطاع الطيران، مبرزاً الجهود المستمرة للمنظمة في زرع ثقافة السلامة والتميز.
كذلك سلط التقرير الضوء على التقدمات الهامة في مؤشرات السلامة، حيث انخفض معدل الحوادث الإجمالي إلى 0.80 لكل مليون رحلة في عام 2023، وهو تحسن كبير عن المعدل في العام السابق البالغ 1.30, وقد شكل هذا أدنى معدل للحوادث في أكثر من عقد من الزمان، وتجاوز متوسط الخمس سنوات من 2019 إلى 2023. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مخاطر الوفاة بشكل كبير إلى 0.03 في عام 2023، مقارنة بـ 0.11 في عام 2022 والمتوسط لخمس سنوات من 2019 إلى 2023.
في حين أظهرت شركات الطيران المشاركة في برنامج إباتا للتدقيق في السلامة التشغيلية أداءً ممتازاً في مجال السلامة، حيث لم تُسجل حوادث مميتة في عام 2023. وبالرغم من وقوع حادث مميت واحد يتعلق بطائرة ذات محرك دوار نجم عنه وفاة 72 شخصاً، فإن هذا يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة، حيث وقعت حادثة واحدة فقط في عام 2023 مقابل خمسة في عام 2022 ومتوسط الخمس سنوات من 2019 إلى 2023, وتؤكد هذه الإنجازات الجهود المشتركة لأصحاب المصلحة في الصناعة للحفاظ على وتعزيز معايير السلامة، مما يؤكد التزام قطاع الطيران بضمان سلامة ورفاهية الركاب وأفراد الطاقم على حد سواء.
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