السلطات الأوروبية تقدم قواعد ثورية للذكاء الاصطناعي

(MENAFN
) في خطوة تاريخية، قام المسؤولون الأوروبيون بتمرير تشريعات للرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي, مما يشكل تطوراً رائداً في التشريعات العالمية, وأعرب تييري بريتون، المفوض الأوروبي المسؤول عن هذه الجهود، عن امتنانه للدعم القوي الذي حصل عليه في البرلمان، حيث كانت هناك 523 صوتاً مؤيداً وفقط 46 معارضاً للإطار القانوني المعتمد, وتمثل هذه التشريعات إنجازاً رئيسياً، حيث تشكل أول قواعد ملزمة وشاملة في العالم تهدف إلى ضمان موثوقية تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما بدأت رحلة تنفيذ هذه التشريعات عندما قدمت المفوضية الأوروبية مشروع القانون المقترح في أبريل 2021, ومع ذلك، اكتسب أهمية مشابهة لهذا التشريع مع ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة مثل "تشات جي بي تي", التي طورتها الشركة الناشئة أوبن إيه آي الكاليفورنية نحو نهاية عام 2022, وهذا النظام أظهر قدرات مذهلة، حيث سهل إنشاء محتوى متنوع مثل مناقشات البناء والشعر والترجمات في ثوانٍ معدودة، مما يسلط الضوء على الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبالإضافة إلى الفرص التحولية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، أبرز ظهور نظم مثل تشات جي بي تي المخاطر المرتبطة به, وقدرة إنتاج صور أو فيديوهات مقنعة تشبه بشدة الواقع أثارت مخاوف بشأن تلاعب الرأي العام, وتؤكد هذه التطورات على ضرورة تنظيم الذكاء الاصطناعي للتخفيف من المخاطر المحتملة وضمان نشر التقنيات الاصطناعية بطريقة أخلاقية ومسؤولة.
في حين يعكس تقديم هذه التشريعات جهداً جماعياً لمواجهة التحديات المتعددة التي يطرحها انتشار الذكاء الاصطناعي. من خلال وضع توجيهات ومعايير واضحة، يسعى صناع السياسات إلى زرع الثقة والاطمئنان في أنظمة الذكاء الاصطناعي مع حماية ضد الاستخدام غير السليم والتلاعب, ويضع هذا الإطار التنظيمي سابقة للرقابة العالمية على الذكاء الاصطناعي، ويؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بقيادة الطريق في تشكيل المشهد الأخلاقي والقانوني لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
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