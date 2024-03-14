المخاوف تتصاعد بشأن تأثير التضخم المتزايد على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة

(MENAFN
) تتزايد المخاوف بشأن تأثير التضخم المتصاعد على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة في الولايات المتحدة, وعلى الرغم من التوقعات بنتائج مختلفة، استمرت ضغوط التضخم حتى شهر فبراير، مما أثار قلقًا لدى المستثمرين والمراقبين بشأن موقف الاحتياطي الفيدرالي من معدلات الفائدة, وأدت الزيادة غير المتوقعة في التضخم إلى شكوك حول الخطط المقررة لخفض معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي، والتي كان من المقرر أن تبدأ في فبراير وتستمر حتى يونيو, وهذا الارتفاع غير المتوقع في التضخم أثار مخاوف من احتمال حدوث اضطرابات لخطط الاحتياطي الفيدرالي الدقيقة بشأن تعديل معدلات الفائدة.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في فبراير، في أكبر اقتصاد عالمي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً زيادة بنسبة 3.2 في المئة على أساس سنوي، على عكس التوقعات بالتعثر بعد الرقم الذي سجله يناير بنسبة 3.1 بالمئة, وقد كان هذا الارتفاع في التضخم بشكل رئيسي نتيجة لزيادات في أسعار البنزين وتكاليف المعيشة، مما زاد من القلق حول تضاؤل قوة شراء المستهلكين الأمريكيين. ومع ذلك، بقي مؤشر أسعار المستهلك من شهر إلى آخر ثابتاً عند 0.4 في المئة، في حين أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، باستثناء أسعار الأغذية والطاقة العرضية، انخفض قليلاً إلى 3.8 في المئة، مختلفاً عن التوقعات بانخفاض أكبر من 3.9 في المئة في يناير.
كذلك يمثل ارتفاع التضخم مجدداً في الولايات المتحدة تمثل هاماً عن الظروف الاقتصادية السائدة، حيث بلغ معدل التضخم أعلى مستوى له في أكثر من أربعة عقود، مسجلاً 9.1 في المئة في يونيو 2022, وفي هذا السياق، اختار الاحتياطي الفيدرالي نهجًا حذرًا في سياسة معدلات الفائدة، متجاوزًا في الحفاظ على المعدلات دون تغيير ضمن نطاق ما بين 5.25 و 5.5 في المئة حتى يوم 31 يناير, وهذا القرار يمثل الاجتماع الرابع على التوالي الذي تبقت فيه المعدلات ثابتة، محافظاً على مستويات لم تر النور في 22 عامًا, وعلى الرغم من توقف البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة بشكل عدواني في سبتمبر 2023، بعد إجراء 11 زيادة منذ مارس 2022، إلا أنه أشار إلى إمكانية خفض المعدلات في المستقبل القريب، مع إشارات تشير إلى بدء التعديلات المحتملة اعتباراً من يونيو 2024 وما بعده.
في حين أدخلت الديناميات المتطورة للتضخم في الولايات المتحدة عدم اليقين في مناقشات الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة النقدية، مما أدى إلى فحص نهجه في تعديل معدلات الفائدة وسط التحديات الاقتصادية المتزايدة, وبينما يراقب الأطراف المعنية أنماط التضخم ويقيمون تأثيراتها على الوضع الاقتصادي الأوسع، يبقى الاهتمام موجهاً نحو استجابة الاحتياطي الفيدرالي وتأثيراتها على استقرار السوق وقدرة الاقتصاد على التحمل.
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