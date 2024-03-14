ماكدونالدز يتوقع انخفاض المبيعات العالمية في الربع الحالي

(MENAFN
) صرح إيان بوردن، المدير المالي الرئيسي لماكدونالدز، يوم الأربعاء الموافق 13 مارس, بأن الشركة تتوقع انخفاضاً متتالياً في المبيعات الدولية خلال الربع الحالي, ويعزى هذا التوقع إلى الصراع المستمر في الشرق الأوسط والطلب المتباطئ في الصين, ونتيجة لهذا الإعلان، شهدت أسهم ماكدونالدز انخفاضاً بنسبة 2 في المئة في التداولات الأولية.
كما كشف بوردن خلال مؤتمر يو بي اس العالمي للمستهلكين والتجزئة أن المبيعات المقارنة في قطاع الأسواق التنموية الدولية المرخصة لماكدونالدز في الربع الأول من المتوقع أن تكون "أقل بقليل" من الفترة السابقة لمدة ثلاثة أشهر, وكانت مبيعات الشركة في هذا القطاع خلال الربع الرابع قد لم تحقق توقعات وول ستريت بالكامل، جزئياً بسبب الاحتجاجات وحملات المقاطعة ضد العديد من العلامات التجارية الغربية بسبب موقفها المفترض لصالح إسرائيل في النزاع مع حماس.
كذلك قال بوردن: "لا يزال نواجه آثار الصراع في الشرق الأوسط", "بالإضافة إلى ذلك، نرى ما يمكنني وصفه ببداية بطيئة في الصين هذا العام", مثل الشركات العالمية الأخرى، تعاني ماكدونالدز من انخفاض الطلب في الصين، حيث تؤثر قضايا مثل التحديات الوظيفية وتفاقم الأزمة العقارية والتوترات الاقتصادية على ثقة المستهلكين.
في حين تسلط توقعات مبيعات ماكدونالدز العالمية الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه الشركات العالمية أثناء تنقلها بين التوترات الجيوسياسية والظروف الاقتصادية المتغيرة, وتؤكد توقعات الشركة على الأثر الأوسع للأحداث الجيوسياسية والعوامل الاقتصادية على سلوك المستهلكين وأداء الشركات في الأسواق الرئيسية.
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