النسخة الرمضانية من المسلسل التلفزيوني "سراج" التابع لمؤسسة قطر تسلط الضوء على فضائل الشهر الكريم

(MENAFN
- Qatar Foundation )
الدوحة، قطر، 31 مارس 2024: أطلق المسلسل التلفزيوني التعليمي والترفيهي "سراج" من مؤسسة قطر نسخة رمضانية جديدة مصممة خصيصًا للأطفال في قطر والمنطقة العربية.
تم بث الحلقة الأولى بعنوان "لماذا نصوم؟" في اليوم الأول من الشهر الفضيل، لتعليم الأطفال فضائل رمضان والصيام إعداد الوجبات والمشاركة، وتسليط الضوء على الأهمية الثقافية والدينية لهذا الشهر الكريم.
وسيتم بث المزيد من الحلقات الرمضانية كل يوم جمعة وإعادة بثها أيام السبت، ويمكن مشاهدتها على تلفزيون قطر. كما سيتم نشر كل حلقة على قناة "سراج" على منصة اليوتيوب، مما يجعل الأمر أسهل للعائلات للاجتماع والاستمتاع بالبرنامج معًا.
تسلط كل حلقة من حلقات "سراج" في رمضان الضوء على مجموعة من القيم الإسلامية الأساسية مثل الامتنان والإحسان والكرم وأهمية الدعاء وصلة الأرحام. حيث يتعلم الأطفال هذه القيم بأسلوب قصصي شيّق بصحبة شخصيات "سراج" المحبوبة، نورة وراشد.
أكد مؤنس مهيدات، رئيس قسم تطوير المواد الوطنية، في معهد التطوير التربوي التابع للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، وأحد العاملين على مراجعة محتوى الحلقات، على أهمية شهر رمضان كفرصة مثالية لتنمية حب الصلاة والصيام لدى الأطفال، قائلاً: "إن دمج هذه الفضائل في برنامج "سراج" وغرسها في نفوس الأطفال في سن مبكرة أمر في غاية الأهمية، فهذه الممارسات ترسخ أُسس المجتمع المرتبط بإيمانه، والمحافظ على مبادئه الأخلاقية وتقاليده وقيمه الإسلامية".
وأضاف مهيدات: "اختيار محور واحد لكل حلقة يسمح لنا بالتركيز على نقله بطريقة ميسرة وسهلة الفهم، والأهم من ذلك، إن تعليم أطفالنا فضيلة معينة لا يقتصر على إعلامهم بها فحسب، بل يتضمن تمكينهم أيضًا من تطبيقها وتبنيها في حياتهم اليومية".
وأوضح مهيدات، قائلاً: "إن النهج السردي المعتمد في مسلسل "سراج" يسلط الضوء على الأهمية الثقافية، وعندما يتم دمجه مع المحتوى الذي يشد انتباه أطفالنا بصورة بصرية، تنجح هذه الاستراتيجية في جذب اهتمامهم نحو الفضائل التي نهدف إلى نقلها لهم بسلاسة".
وأشار مهيدات إلى أنه بجانب حلقات "سراج"، سيتم إطلاق مبادرة "سراج ملهمي في رمضان" في مدارس مؤسسة قطر، والتي تستهدف الطلاب من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الصف الرابع. وتؤكد هذه المبادرة على أن شهر رمضان هو وقت التعافي الروحي والجسدي، وتهدف إلى تحويل المحتوى التلفزيوني إلى مشاريع طلابية تعاونية.
وأردف مهيدات بالقول: "سيقوم المعلمون بدمج هذه القيم في الصفوف الدراسية من خلال تخصيص قيمة محددة لكل أسبوع من شهر رمضان، وذلك عبر أنشطة عملية يكون لها تأثير إيجابي على المجتمع المدرسي والأسري على حد سواء".
واختتم مهيدات، قائلاً: "لا يمكن الاستهانة بالدور الحاسم الذي يلعبه أولياء الأمور في بدء المناقشات مع أطفالهم حول الإسلام وممارساته، ومع ذلك، من الضروري بالنسبة لهم توجيه أبنائهم نحو مصادر تعليمية موثوقة، وفي مؤسسة قطر نفخر بإنتاج مسلسل "سراج" الذي يجسد هذه الأمر".
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