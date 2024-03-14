"المركز" راعٍ ذهبياً لملتقى الكويت للاستثمار في لندن

(MENAFN
- TRACCS) الكويت – 13 مارس 2024: شارك المركز المالي الكويتي "المركز" كراعٍ ذهبيٍ في ملتقى الكويت للاستثمار الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع وزارة الخارجية ومجموعة ذا بيزنس يير "The Business Year"، يوم 5 مارس 2024 في لندن. وقد افتتح الملتقى معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور علي المضف. واحتفى الحدث بمرور 125 عاماً على العلاقات الثنائية المزدهرة بين الكويت والمملكة المتحدة، كما سلّط الضوء على العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، والتي تنعكس بوضوح في زيادة حجم التجارة إلى الضعف تقريباً في عام 2023.
وشهد الملتقى كلمة للسيد عبد الرزاق طلال رزوقي، نائب رئيس أول ومدير الاستشارات وعمليات الاندماج والاستحواذ في إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في "المركز"، خاطب فيها جمهور الحدث من نخبة المستثمرين والدبلوماسيين وكبار صناع القرار من كلا البلدين، حيث قدم لمحةً شاملةً عن المشهد الاستثماري الكويتي، وسلّط الضوء على بيئة الكويت الصديقة للأعمال والمميزات التي يتمتع بها المستثمرون الأجانب. وقد أشاد رزوقي بخصخصة بورصة الكويت باعتبارها خطوة محورية في تطوير سوق المال الكويتي، والتي أثمرت عن بورصة متقدمةٍ قائمة على التكنولوجيا ومتوافقة مع المعايير الدولية.
و سلط رزوقي الضوء على العلاقة التجارية المزدهرة بين الكويت والمملكة المتحدة، منوهاً للشراكات الناجحة بين البلدين في قطاعات متنوعة، مثل قطاع النفط والغاز، وتحدث أيضاً عن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة والنجاح المستمر للمشاريع المشتركة بين البلدين، مؤكداً على أهمية استكشاف آفاق التعاون المستقبلي في القطاعات الواعدة التي من شأنها دفع النمو المستدام والازدهار لكلا البلدين.
وصرح رزوقي قائلاً: "يشهد القطاع المالي في الكويت نمواً ملموساً، مدفوعاً بسهولة تكيفه مع الممارسات العالمية والتقنيات المتقدمة في هذا المجال وتطلعات العملاء المتغيرة باستمرار، مما يتيح فرصاً تجارية متنوعة للمستثمرين من خارج الكويت. وتعتمد الشركات العائلية اليوم نهجاً تطلعياً يقوم على الاستدامة والنمو، وذلك من خلال تضمين الحوكمة في قلب عملياتها ومنظومة عملها".
وأضاف رزوقي: "وبالمثل، توفر قطاعات الرعاية الصحية والتعليم فرصاً غير مسبوقة للمستثمرين في القطاع الخاص. ومع تزايد العمليات المستندة للتكنولوجيا بشكلٍ عام، فإن الكويت والمملكة المتحدة جاهزتان للاستفادة من الاتجاهات الجديدة والناشئة؛ مثل الذكاء الاصطناعي، والشركات الكبرى لتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء، حيث يعد التعاون بين البلدين في هذا المجالات الاستراتيجية بدفع عجلة الابتكار، ورفع الناتج المحلي، وتعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين".
ويُعَدُّ ملتقى الكويت للاستثمار منصة رئيسية لجذب المستثمرين العالميين من مختلف القطاعات. وتتماشى مشاركة "المركز" في هذه المبادرة مع استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية وإيمانه الراسخ بالدور المشترك للقطاعين العام والخاص في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة. وتعكس مشاركة "المركز" في الحدث هذا العام سعيه الدؤوب على مدى 50 عاماً للمساهمة بشكلٍ فاعلٍ في تعزيز العلاقات المشتركة لتحقيق التعاون الاقتصادي المؤثر.
ويعزز حضور "المركز" الاستراتيجي في مثل هذه الفعاليات القيمة مكانته كمؤسسة ذات خبرةٍ متعمقةٍ ورؤيةٍ رائدةٍ في قطاع الخدمات المالية. ومن خلال تبادل الأفكار والخبرات حول السوق الكويتي وإمكاناته الاستثمارية وقطاعاته الصناعية المختلفة، يساهم "المركز" في توسيع نطاق الوعي بالسوق الكويتي على المستوى الدولي، خاصة وأن مثل هذه المشاركات تفتح الأبواب لمزيدٍ من الشراكات والتعاون، وتساهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي الطموحة المحددة في خطة التنمية الوطنية في الكويت.
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