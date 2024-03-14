عمومية "مجموعة ملتيبلاي" تستعرض زخم النمو القوي والأداء الإيجابي لاستثمارات المجموعة

(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 مارس 2024: عقدت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم Multiply)، اجتماع الجمعية العمومية، والذي استعرض النمو القوي لأعمال المجموعة خلال العام 2023، والأداء الإيجابي لأنشطتها الاستثمارية.
وناقشت الجمعية العمومية الوضع المالي للشركة، وخططها الرامية لتوسيع محفظتها الاستثمارية، بالإضافة إلى استراتيجياتها الاستثمارية عبر ذراعيها الاستثماريين: "ملتيبلاي" و"ملتبلاي+"، والتزامها بتحقيق تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد والمجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحددت المجموعة أيضاً أولويات ومجالات الأعمال الإستراتيجية التي ستقود مسيرة نمو وازدهار أعمال المجموعة خلال العام 2024.
وأكد أندريه صايغ، رئيس مجلس الإدارة في مجموعة ملتيبلاي، على الأداء المتميز للمجموعة خلال كلمته الافتتاحية قائلاً: "شهدت أعمال مجموعة ملتيبلاي أداءً حافلاً بالإنجازات خلال العام 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح التشغيلية كما ارتفعت إيرادات الشركات التابعة بنسبة 15%، وذلك نتيجة تنوع محفظة شركاتنا وتركيزها على التعاون والتآزر لزيادة الإيرادات وتحسين التكلفة. إن هذه العوامل المتنوعة إلى جانب أدائنا المتميز، تعكس المكانة القوية للمجموعة، وتؤكد تركيزها القوي على المسار المستقبلي، ومواصلة الاستثمارات الاستراتيجية القادرة على المساهمة بإيجابية في مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف: "إن اقتران القوة المالية للمجموعة بالكفاءة والمرونة والخبرة العالية التي تمتاز بها فرق الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية لدينا، سيمكننا من مواصلة مسيرة النمو القوي لأعمالنا خلال العام 2024 وما بعده".
وسجلت مجموعة ملتيبلاي خلال العام 2023 أرباحاً صافية بلغت 1.1 مليار درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة، وهو ما يعادل 2.4 ضعف النمو الذي حققته المجموعة في العام السابق. وجاء النمو القوي في الأرباح الأساسية نتيجة قوة الأداء التشغيلي وارتفاع إيرادات الاستثمار إلى جانب زيادة حصة الأرباح من مشروع "كاليون" المشترك للطاقة النظيفة. وبلغ صافي الأرباح المعلن، بما في ذلك التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة نتيجة تقلبات السوق، 552 مليون درهم.
وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار درهم، مما يعكس قوة استراتيجية بناء القطاعات للمجموعة. وجاء هذا الأداء القوي مدعوماً بالنمو عبر قطاعاتها الاستراتيجية الأربعة (+5% على أساس سنوي) ونتيجة دمج شركة "ميديا 247" تحت قطاع الإعلام، ودمج كل من شركة "فيزيو" وشركة "ذا جوس سبا آند صالون" تحت قطاع اللياقة الصحية والجمال.
وعلى الصعيد الداخلي، نالت مجموعة ملتيبلاي التقدير لجهودها في مجال العمل المناخي ومبادراتها الهامة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات كما فازت بشهادة "أفضل بيئة عمل" (Great Place to Work).
من جانبها، علّقت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتیبلاي، على إجتماع الجمعية العمومية قائلة: "انصبّ تركيزنا خلال العام 2023 على بناء قطاعات الأعمال، وإضافة خدمات جديدة، وعملنا على تحديد أوجه التعاون والتآزر عبر محفظة أعمالنا. وقد أثمرت هذه الجهود عن تحقيق نمو قوي لأعمال الشركات التابعة لنا، وانعكست إيجاباً على أرباحنا للعام 2023 بأكمله، حيث سجلت المجموعة صافي أرباح بلغ 1.1 مليار درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة، وهو أكثر من ضعف النمو الذي حققته أعمالنا في العام السابق. وانطلاقاً من مسؤوليتنا بالحفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية وميزانيات شركاتنا، نؤكد التزامنا مواصلة العمل على تنمية أعمال الشركات التابعة لنا، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات والهوامش، مع الاستمرار في تحديد الفرص الاستثمارية المولدة للإيرادات النقدية وإعداد قطاع الإعلام لدينا لطرح أسهمه للاكتتاب العام".
وتضمنت بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية مراجعة واعتماد تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط المجموعة ومكانتها المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من التزاماتهم عن السنة المالية، إلى جانب تعيين شركة تدقيق حسابات الشركة للسنة المالية الحالية.
MENAFN14032024004056016208ID1107975784
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.